Varoitus Venäjän “maamies”-puheesta – Näin tilanne voisi edetä Suomessa

Venäjä on lisännyt puhetta “maanmiestensä” suojelemisesta ulkomailla, kun sen propaganda etsii uusia keinoja painostaa ja testata länsimaita. Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että kyseessä ei ole Suomellekaan kaukainen ilmiö, vaan hybridiuhka, joka voi konkretisoitua nopeasti.

Hän huomauttaa, että “maamies”-retoriikka on geopoliittinen väline.

– Ajatus “yhtenäisestä venäläisestä maailmasta” antaa Kremlin mukaan oikeuden toimia rajojen yli, jos “venäläisten oikeuksia loukataan”.

– Näin Venäjä toimi Georgiassa 2008 ja Krimillä 2014 – ensin luotiin tarina vainosta, sitten “tultiin suojelemaan omia”. Sama mekanismi voidaan ottaa käyttöön myös informaatiossa, kyberissä ja psykologisessa vaikuttamisessa, Limnell huomauttaa.

Suomen kannalta aihe on Limnellin mukaan ajankohtainen kolmesta syystä: Venäjän ideologia on koventunut – “venäläinen maailma” nähdään rajattomana. Sen lisäksi Suomessa on tekijöitä, joita voidaan käyttää narratiivin polttoaineena. Lisäksi hybridivaikuttamisen keinot ovat hienovaraisempia kuin koskaan.

Limnell pohtii, että skenaario voisi edetä seuraavalla tavalla: Ensin tapahtuu jokin provokaatio, esimerkiksi kiinteistökiista tai väärinymmärretty rikostapaus. Siitä seuraa eskalaatio: Venäjän media väittää, että venäläisiä syrjitään Suomessa. Ja lopuksi seuraa poliittinen painostus “maanmiesten suojelun” nimissä.

Kansanedustajan mukaan Suomi on vahva, jos pysyy rauhallisena ja yhtenäisenä.

– Jokainen lavastettu tarina menettää voimansa, jos suomalaiset luottavat viranomaisiin ja mediaan enemmän kuin Kremlin narratiiveihin, Limnell muistuttaa.

– “Maamiehet rajojen takana” on Venäjän rakentama psykologinen kenttä. Sen torjuminen ei vaadi ääntä korottavia vastauksia, vaan kykyä tunnistaa ajoissa, milloin tarina on valheellinen – ja pysäyttää se ennen kuin siitä tulee totta, hän jatkaa.