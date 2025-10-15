Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tiedotus suljetun Vaalimaan rajanylityspaikan portilla Virolahdella maaliskuussa 2024., LEHTIKUVA / LAURI HEINO

Varoitus Venäjän “maamies”-puheesta – Näin tilanne voisi edetä Suomessa

  • Julkaistu 15.10.2025 | 19:49
  • Päivitetty 15.10.2025 | 19:54
  • Politiikka, Venäjä
Kansanedustaja muistuttaa, että kyseessä on Venäjän geopoliittinen väline.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjä on lisännyt puhetta “maanmiestensä” suojelemisesta ulkomailla, kun sen propaganda etsii uusia keinoja painostaa ja testata länsimaita. Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että kyseessä ei ole Suomellekaan kaukainen ilmiö, vaan hybridiuhka, joka voi konkretisoitua nopeasti.

Hän huomauttaa, että “maamies”-retoriikka on geopoliittinen väline.

– Ajatus “yhtenäisestä venäläisestä maailmasta” antaa Kremlin mukaan oikeuden toimia rajojen yli, jos “venäläisten oikeuksia loukataan”.

– Näin Venäjä toimi Georgiassa 2008 ja Krimillä 2014 – ensin luotiin tarina vainosta, sitten “tultiin suojelemaan omia”. Sama mekanismi voidaan ottaa käyttöön myös informaatiossa, kyberissä ja psykologisessa vaikuttamisessa, Limnell huomauttaa.

Suomen kannalta aihe on Limnellin mukaan ajankohtainen kolmesta syystä: Venäjän ideologia on koventunut – “venäläinen maailma” nähdään rajattomana. Sen lisäksi Suomessa on tekijöitä, joita voidaan käyttää narratiivin polttoaineena. Lisäksi hybridivaikuttamisen keinot ovat hienovaraisempia kuin koskaan.

Limnell pohtii, että skenaario voisi edetä seuraavalla tavalla: Ensin tapahtuu jokin provokaatio, esimerkiksi kiinteistökiista tai väärinymmärretty rikostapaus. Siitä seuraa eskalaatio: Venäjän media väittää, että venäläisiä syrjitään Suomessa. Ja lopuksi seuraa poliittinen painostus “maanmiesten suojelun” nimissä.

Kansanedustajan mukaan Suomi on vahva, jos pysyy rauhallisena ja yhtenäisenä.

– Jokainen lavastettu tarina menettää voimansa, jos suomalaiset luottavat viranomaisiin ja mediaan enemmän kuin Kremlin narratiiveihin, Limnell muistuttaa.

– “Maamiehet rajojen takana” on Venäjän rakentama psykologinen kenttä. Sen torjuminen ei vaadi ääntä korottavia vastauksia, vaan kykyä tunnistaa ajoissa, milloin tarina on valheellinen – ja pysäyttää se ennen kuin siitä tulee totta, hän jatkaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)