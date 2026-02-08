Jarno Limnell: Kyse on ajan ostamisesta – Venäjä ei osoita aitoa halua rauhaan

Kansanedustaja Jarno Limnellin (kok.) mukaan Venäjän ei käynnissä olevissa rauhanneuvotteluissa osoita aitoa halua saada aikaan rauhaa.

– Käynnissä olevissa Ukrainan rauhanneuvotteluissa ei tällä hetkellä ratkaista sodan päättymistä, vaan jääkö Venäjän hyökkäyssota Eurooppaan pysyväksi turvallisuuspoliittiseksi tilaksi. Tämä on neuvottelujen todellinen strateginen panos ja tällä on suora merkitys myös Suomelle, sotatieteiden tohtori Limnell kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kansanedustajan mukaan on tärkeää tunnistaa, että rauhaan pyrkimisen sijaan neuvottelut ovat osa Kremlin sotastrategiaa.

– Kyse on ajan ostamisesta, lännen yhtenäisyyden testaamisesta ja pyrkimyksestä normalisoida pitkäkestoinen vastakkainasettelu ilman todellista poliittista ratkaisua.

Suomen turvallisuuden kannalta on Limnellin mukaan tärkeää myös se, mitä tapahtuu sodan jälkeen.

– Jos Ukrainaan syntyy rauha ilman pysyvää ratkaisua Venäjän laajentumishaluiselle politiikalle, vapautuva sotilaallinen kapasiteetti muuttaa painopisteitä uudessa suunnassa käytettäväksi, hän kirjoittaa.