Jarno Limnell: Aukko laissa avasi venäläisoperaattorille pääsyn Suomen verkkoihin

Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell pohtii viestipalvelu X:ssä, tulisiko tietoliikenneverkkoja koskevaa lainsäädäntöä tiukentaa.
Venäläinen teleoperaattori Beeline on avannut Helsinkiin uuden tietoliikennekeskuksen. Keskuksen avaamisesta ei tehty teleliikenneilmoitusta liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.
Limnellin mukaan toiminnassa ei ole suoraan rikottu mitään lakia.
– Tämä on mahdollista, koska laki vapauttaa “merkitykseltään vähäisen” ja numeroista riippumattoman viestinnän ennakkoilmoituksesta, kansanedustaja kirjoittaa.
Kyberturvallisuuden työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa aiemmin työskennellyt Limenll kertoo, että kyseessä on yhdysliikennepiste, joka yhdistää verkkoja ja jonka avulla venäläisten asiakkaiden yhteyksiä maailmalle voidaan optimoida.
– Pienimuotoiseksi luokiteltuna toiminta jäi alkuvaiheessa viranomaiskontrollin ulkopuolelle – herättäen kysymyksen lain porsaanrei’istä.
– Tapaus osoittaa, että Suomen telelainsäädännön kevennykset pienimuotoiselle toiminnalle voivat mahdollistaa strategisten toimijoiden pääsyn viestintäinfrastruktuuriin ilman ennakkotarkastusta – myös sellaisista maista, joiden suhteen turvallisuuskynnys on korkea.
Kansanedustajan mukaan viranomaiset valvovat Beelinen toimintaa tästä eteenpäin. Ennakollista kontrollia toimijoiden suhteen ei kuitenkaan ole.
– Kysymys kuuluu: pitäisikö lakia tarkentaa niin, ettei pienimuotoisen toiminnan poikkeusta voi käyttää geopoliittisesti merkittävänä kiertotienä Suomen tietoliikenneverkkoihin?
