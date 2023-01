Jarmo Lindberg: USA:n näytettävä kaapin paikka Moskovalle

Puolustusvoimain entisen komentajan, kenraali evp. Jarmo Lindbergin mielestä on erittäin tärkeää, että länsimaat ja USA näyttävät Ukrainalle myönnettävällä tuella ”kaapin paikan” Venäjälle.

– Tietysti autoritaaristen maiden johtajat katsovat, että mitäs sille (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille nyt käy. Toivon mukaan hänelle käy todella heikosti, koska silloin he (autoritaariset johtajat) vetävät johtopäätökset, että ehkä ei kannata lähteä Taiwaniin tai jonnekin muualle, koska sillä on seurauksensa, Lindberg sanoo.

– Siksi on tärkeää, että Ukrainaa tuetaan (puolustustaistelussa) ja näille muille maailmanvalloittajiksi haluaville maille näytetään, että älkää yrittäkö, länsi kykenee tähän, länsi on yhtenäinen ja länsi on ylivertainen.

Lindberg puhui lauantaina kokoomuksen ulkopolitiikan verkoston keskustelutilaisuudessa, joka järjestettiin puolueen eduskuntavaalikampanjan avaustilaisuudessa Viking Gabriella -aluksella. Hän pyrkii kevään vaaleissa eduskuntaan Helsingin kokoomuksen listalta.

USA:n ja Kiinan välit ovat kiristyneet viime vuosina. Huolten keskiössä on etenkin Taiwan, jonka itsenäisyyttä Kiina ei tunnusta. Kiina on useaan otteeseen julistanut tavoitteekseen Taiwanin yhdistämisen Kiinaan. USA on taas Taiwanin liittolainen, ja Kiinan mahdollisen hyökkäyksen saarelle on pelätty johtavan jopa suurvaltakonfliktiin.

Lindbergin mukaan USA:n ja Kiinan välinen tilanne pysyy ongelmallisena pitkään, ja Kiina näkyy USA:n keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisena päävastustajana.

USA:n presidenttien Barack Obaman ja Donald Trumpin aikana puhuttiin paljon siitä, kuinka USA:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen kompassi osoittaa jatkossa Aasiaan ja Tyynellemerelle.

USA ei ole kuitenkaan toistaiseksi kääntänyt katsettaan kokonaan Aasiaan. USA tukee edelleen eurooppalaisia liittolaisiaan ja kumppaneitaan.

– Itse asiassa presidentti Trumpin aikana ne miljardit, joita laitetaan Eurooppaan ja Euroopan varastoihin, todellisuudessa moninkertaistettiin. Puheet ja odotukset olivat eri asia kuin mikä hänen aikanaan oli se toteuma, Lindberg sanoo.

Venäjän aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainassa USA on sitoutunut valtavalla tavalla lisää Eurooppaan. USA on tukenut Ukrainaa aseellisesti ja vahvistanut myös Itä-Euroopan puolustusta.

– Tämä ei poista sitä (tosiasiaa), etteivätkö Kiina ja Taiwan olisi odottamassa nurkan takana, Lindberg toteaa.