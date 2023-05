Jarmo Lindberg: Pohjolan alaesikunta Natossa ei ole huono ajatus

Puolustusvoimien entinen komentaja, nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) ottaa kantaa Naton komentorakenteesta virinneeseen keskusteluun. Lindberg katsoo Verkkouutisten Asiakysymys-videohaastattelussa, että tulevaisuudessa koko Pohjolan olisi hyvä olla saman esikunnan alaisuudessa.

Julkisuudessa on noussut esiin, että Suomi aloittanee Nato-tiensä Hollannissa sijaitsevan Brunssumin esikunnan alaisuudessa, vaikka toiveita on Suomessa tiettävästi esitetty Yhdysvalloissa sijaitsevan Norfolkin suuntaan. Lindberg ennakoi komentorakenteen vielä elävän ja katsoo, ettei Suomen sijoituspaikalla ole ”tässä siirtymävaiheessa” välttämättä rakenteellisesti suurta merkitystä.

– Ruotsi ei ole vielä Naton jäsen ja emme tiedä, kauanko siinä menee. Norja on Norfolkin alla. Aika näyttää, kun Ruotsikin on Natossa ja koko Pohjola yhtenäisenä Natossa, onko se sitten Brunssum vai Norfolk. Mielestäni olisi joka tapauksessa hyvä, että koko Pohjola olisi sitten yhden ja saman esikunnan alla, Lindberg katsoo Verkkouutisten haastattelussa kotonaan Sipoossa, jonne hän on palannut vastikään Naton parlamentaarisesta yleiskokouksesta Luxemburgista.

Pohjoismaista Islanti ja Norja kuuluvat Norfolkin esikuntaan, kun taas Tanska Brunssumin alaisuuteen. Visio Pohjoismaista saman Nato-esikunnan sateenvarjo alla edellyttäisi siis muutoksia ja perkausta komentorakenteeseen.

On ollut puhetta myös Pohjolan esikunnasta. Miten todennäköisenä pidät, että sellainen syntyisi?

– Ei sekään välttämättä huono ajatus ole, että Pohjolassa olisi alaesikunta, joka koordinoisi sitten koko Pohjolan toimia. Kyllä tässä tietysti Naton komentorakennetta muutenkin joudutaan perkaamaan läpi.