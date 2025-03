Jarmo Lindberg IL:lle: Tilanne on Ukrainan kannalta erittäin huono

Kansanedustajan ja Puolustusvoimain entinen komentajan, kenraali evp. Jarmo Lindbergin (kok.) mukaan Yhdysvaltain aseavun keskeytys Ukrainalle voi johtaa vakavaan ja huolestuttavaan tilanteeseen. Hän puhui aiheesta Iltalehdelle.

– Yli tuhat kilometriä pitkällä rintamalla käytävään kulutussotaan tarvitaan jatkuvasti käyttötavaraa, kuten ajoneuvoja ja ammuksia, Lindberg sanoi IL:lle.

Lindberg antoi haastattelun ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tehnyt päätöstä asetoimitusten keskeyttämisestä. Päätös mahdollisista asetoimitusten keskeyttämisestä oli haastatteluhetkellä kuitenkin jo tiedossa.

Lindbergin mukaan ajankohta asetoimitusten keskeyttämiselle on Ukrainan kannalta erittäin huono, koska taistelut usein kiihtyvät keväällä lumien sulaessa ja maan kuivaessa.

– Keväällä maa kovettuu ja joukot pystyvät liikkumaan tieurien ulkopuolella. Tarvetta materiaalille on koko ajan, mutta keväällä sitä varsinkin on. Jos täydennyksiä ei tule, niin tilanne on Ukrainan kannalta erittäin huono, Lindberg sanoo.

Alustava tieto aselähetysten keskeyttämisestä saatiin jo viime viikolla sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli vierailulla Valkoisessa talossa. Tapaaminen päätyi sanaharkkaan presidentti Trumpin ja varapresidentti J. D. Vancen kanssa. Osapuolten välillä oli erimielisyyksiä mineraalisopimuksen sisällöstä ja mahdollisista turvatakuista Ukrainalle.

Lindbergin mukaan sanaharkkaan päättynyt tilaisuus saattoi olla Euroopalle viimeinen sysäys oman roolinsa nostattamisessa.

– Historialliset päivät ovat edessä. Olen aiemminkin sanonut, että kello kumahti Euroopalle ja nyt se hetki tuli, kun niitä päätöksiä pitää tehdä, Lindberg kertoo.