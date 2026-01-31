Jarmo Lindberg: F-35:llä on edessä Donald Trumpin jälkeen seitsemän kautta

Puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kautta on jatkunut neljännesvuosisadan ajan riippumatta siitä, mikä puolue maassa on kulloinkin vallassa, muistuttaa kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg viestipalvelu X:ssä.

Viime aikoina Donald Trumpin hallinnon epävakaa toiminta on herättänyt huolta myös Suomessa. Aiemmin entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja vaatikin, että F-35 -hävittäjäkaupat tulisi perua.

Lindberg huomauttaa, että Washingtonissa tulee erottaa presidentin hallinto, kongressi ja valtava virkakoneisto, joka toimeenpanee pitkäaikaisia sopimuksia. Hallintojen vaihtuminen onkin näkynyt lähinnä muutaman kuukauden viiveinä silloin, kun lähes 5 000 poliittista virkanimitystä on vaihdettu kulloisenkin presidentin toimikauden alussa.

F-35 -kauppojen suhteen Lindberg painottaa projektin pitkää kestoa.

– Alkoi presidentti [Barack] Obaman kaudella, työstettiin Trumpin ensimmäisellä kaudella ja päätettiin presidentti [Joe] Bidenin kaudella. On toimittava globaalin kilpailutuksen säännöillä. Valintakriteerinä olivat suorituskyky, teollinen yhteistyö ja ylläpito, Lindberg tiivistää.

Puolustusvoimien entinen päällikkö kertaa, että F-35A oli ainoa konemalli, joka täytti ilmavoimien laatimien uhkaskenaarioiden suorituskykyvaatimukset. Samalla sen yksikköhinta oli halvin.

– Suomella on ehkä maailman vaativin toimintaympäristö Venäjän naapurissa. Ei voida lähettää ohjaajia pelkällä menolipulla taisteluun, paluulippukin tarvitaan, Lindberg linjaa.

Tästä syystä politiikka ei ohjaa valintaprosessia. Nyt Suomelle onkin hyväksytty konemalli, jonka tasoinen vain muutamalla maalla. F-35:t hankittiin kolmeksi vuosikymmeneksi, kuten Hornetitkin, ja tulevat operatiiviset käyttöön vasta Trumpin kauden päättymisen jälkeen.

Lindberg kertaa, että aikoinaan puoli vuotta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen hankitut Hornetit olivat aikanaan suurempi hyppy tuntemattomuuteen.

– Nyt on menestyksellä operoitu Hornet-hävittäjiä yli 30 vuotta presidentti [Bill] Clintonin, [George W.] Bushin, Obaman, Trumpin ja Bidenin kaudella, Lindberg muistelee.

– F-35:llä edessä presidentti Trumpin jälkeen seitsemän kautta.

