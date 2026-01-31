Vastaus Erkki Tuomiojalle: Suomi ei nojaa sinisilmäisyyteen

Ex-ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd.) Suomen ulkopolitiikkaan kohdistama kritiikki on kirvoittanut vastauksia eduskunnan puolustusvaliokunnan kokoomuslaisilta jäseniltä. Valtakunnanpolitiikan jättänyt Tuomioja esitti Iltalehden haastattelussa lauantaina, että F-35-hävittäjäkauppa pitäisi perua presidentti Donald Trumpin ulkopoliittisen epäluotettavuuden takia.

– Totta kai siitä on kustannuksia, mutta jos jäämme täysin riippuvaisiksi Yhdysvaltain hyvästä tahdosta, voimme joutua paljon suurempaan kriisiin, hän perustelee.

Tuomioja arvostelee ulkopoliittista johtoa Trumpin mielistelystä ja kehottaa Suomea vahvistamaan pohjoismaista puolustusyhteistyötä Naton heikkenemisen varalta. Ex-ulkoministeri ei myöskään pidä Suomen nykyistä kielenkäyttöä Venäjän suhteen järkevänä, vaikka korostaakin Ukrainan tukemisen merkitystä.

Tuomioja toimi ulkoministerinä vuosina 2000-2007 ja 2011-2015. Hän jätti eduskunnan vuoden 2023 vaaleissa.

Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) luonnehtii Tuomiojan kritiikkiä ”poikkeuksellisen kovaksi”.

– On tärkeää käydä tätä keskustelua avoimesti, mutta yhtä tärkeää on tunnistaa, että Suomen linja nojaa realismiin, ei sinisilmäisyyteen, Limnell kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Suomen Nato-jäsenyys ja Yhdysvallat-yhteistyö ei ole mielistelyä, vaan harkittuja ratkaisuja vaikeassa ajassa. Samalla on aivan oikein vahvistaa Pohjoismaista puolustusyhteistyötä entisestään – ei vaihtoehtona Natolle, vaan sen eurooppalaisena ja alueellisena vahvistuksena.

Kokoomusedustajan mukaan Suomen kielenkäyttö Venäjän suuntaan ”ei ole jyrkkää vaan totuudenmukaista”. Venäjän toimista ei enää puhuta suomettumisen termein, hän kirjoittaa.

Limnellin edustajatoveri puolustusvaliokunnassa, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on myös eri linjoilla ex-ministerin kanssa.

– Olen Erkki Tuomiojan kanssa jälleen jyrkästi eri mieltä. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) vasemmistohallitus teki kaksi oikeaa ratkaisua eli liityimme Natoon ja hankimme maailman parhaat F35-hävittäjät, Heinonen kirjoittaa X:ssä.

Erkki Tuomioja esittää Iltalehden haastattelussa poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

