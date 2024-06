”Järkyttävää” – Yksi pidätetty hyökkäyksestä Tanskan pääministeriä vastaan

39-vuotias mies on pidätetty epäiltynä Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin pahoinpitelystä.

Frederiksen joutui pahoinpitelyn uhriksi perjantaina Kultorvet-aukiolla Kööpenhaminassa.

Silminnälkijät kertovat tanskalaislehti BT:lle miehen kävelleen Frederiksenin luo ja tönäisseen häntä niin, että Frederiksen menetti tasapainonsa. Mies saatiin pian kiinni ja hän vaikutti silminnäkijöiden mukaan aggressiiviselta.

Tanskan yleisradio DR:n mukaan mies on lauantaina Kööpenhaminan käräjäoikeuden kuultavana ja poliisi vaatii miehen pitämistä tutkintavankeudessa.

Pääministerin voinnista ei ole toistaiseksi kerrottu tarkempia yksityiskohtia. Hän jatkoi matkaansa tapahtuman jälkeen. Pahoinpitely on tuomittu laajasti maailmalla.

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) kirjoitti X:ssä myöhään perjantai-iltana olevansa järkyttynyt hyökkäyksestä kollegansa kimppuun ja tuomitsevansa kaikenlaisen väkivallan demokraattisesti valittuja johtajia kohtaan.

Myös esimerkiksi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsevat hyökkäyksen X:ssä.

Deeply shocked by the assault on my colleague and friend Mette Frederiksen in Copenhagen. I strongly condemn any form of violence against democratically elected leaders in our free societies. My thoughts are with you, and I wish you strength during this difficult time.

Dear @Statsmin Mette, I was so shocked at the news of you being assaulted tonight.

I condemn this despicable act which goes against everything we believe and fight for in Europe.

I wish you strength and courage – I know you have plenty of both.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 7, 2024