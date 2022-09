”Järjestelmää liikekannallepanoon ei ole ollut enää vuosiin”

Liikekannallepano ilmoitetussa mittakaavassa on suorastaan häpeällinen liike Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigulta ja yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimovilta, asiantuntija Dara Massicot lataa.

Arvostetun RAND Corporation ajatushautomon vanhempi tutkija Massicot on erikoistunut Venäjän asevoimiin ja sotilaallisiin kykyihin. Hän on toiminut aiemmin Yhdysvaltain puolustusministeriön Venäjä-asiantuntijana. Hän lyttää arviossaan täysin Moskovan keskiviikon päätöksen liikekannallepanosta. Massicotin mukaan koko hanke on toteuttamiskelvoton.

– Venäjällä ei ole ollut vuosiin toimivaa järjestelmää liikekannallepanoon. He ovat juuri päättäneet lähettää paljon ihmisiä kuolemaan. Mitä sanoisin tätä lukevalle venäläiselle? Älkää antako heidän viedä aviomiestänne, isäänne tai poikaanne, Dara Massicot kirjoittaa Twitterissä.

– Puolustusministeriössä tiedetään, että heidän liikakannallepanojärjestelmänsä on aivan surkea. He ovat antaneet sen hajota jo kymmenen vuoden ajan, koska he itse ilmoittivat, etteivät he enää koskaan tule käymään maasotaa liikekannallepanolla, Massicot jatkaa.

Asiantuntija arvioi elokussa Foreign Affairsin artikkelissaan, että liikekannallepanolla saavutettaisiin hyötyjä taistelukentällä parhaassakin tapauksessa vasta useiden kuukausien tai vuoden kuluttua sen aloittamisesta.

– He tulevat raapimaan kasaan väkeä ja lähettävät heidät rintamalle vanhalla koulutuksella, huonolla johdolla ja varusteilla, jotka ovat vielä kehnommassa kunnossa kuin aktiivipalvelukssa olevien joukkojen [varusteet] – ja heidät lähetetään sinne miten sattuu, koska heillä ei ole aikaa odottaa, Dara Massicot sanoo.

Mikäli on ajatellut Venäjän asevoimien suoriutuneen kehnosti tähän mennessä, kannattaa tutkijan mukaan katsoa, mitä nyt mobilisoitavien joukkojen kohdalla tapahtuu.

