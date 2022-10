Jalankulkija käveli punaisia päin, näin kävi

Helsingin ydinkeskustassa Simonkadulla päin punaisia liikennevaloja kävellyt jalankulkija sai 20 euron liikennevirhemaksun. Asiasta kertoo Twitterissä Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein.

Tapaus sattui viime sunnuntaina aamuyöllä neljän aikaan.

Hän on julkaissut poliisin ajokameran tallenteen. Videolla on nähtävissä, kuinka jalankulkija ylittää ajoradan punaisista liikennevaloista huolimatta. Videon lopussa on nähtävissä, että poliisiauto kääntyy seuraamaan rikkeen tehnyttä jalankulkijaa.

Pastersteinin mukaan jalankulkijoille annettavat liikennevirhemaksut ovat harvinaisempia.