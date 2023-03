Jääkö tämä kuva yli muiden historiaan Ukrainan sodasta?

Sosiaalisessa mediassa on jaettu Ukrainan rintamalta kuvattua videota, jossa tupakkaa polttava aseeton ukrainalainen sotavanki ammutaan juoksuhaudassa.

Mies sanoi ”kunnia Ukrainalle” juuri ennen kuolemaansa.

Ukrainan asevoimat on vahvistanut videon aidoksi. Venäläissotilaiden surmaama Tymofiy Shadura oli kadonnut 3. helmikuuta lähellä Bahmutia, jonka ympäristössä on käyty kiivaita taisteluita jo kuukausien ajan. Sotilas palveli 30. erillisessä mekanisoidussa prikaatissa.

Miehen sisko kertoi BBC:lle tämän rohkeasta luonteesta.

– Veljeni kykeni vastustamaan venäläisiä tällä tavoin. Hän ei piilotellut koskaan totuutta, eikä tekisi niin myöskään vihollisen edessä, sisko sanoi.

Videolla eräs venäläissotilaista kiroilee ja sanoo ”kuole” ennen kuin ilmeisesti useampi sotilas tulittaa miestä rynnäkkökivääreillä.

Ukrainan asevoimien yleisesikunta toteaa tiedotteessa, että venäläisjoukot ovat jälleen osoittaneet tavoitteekseen Ukrainan kansan hävittämisen.

– Aseettoman vangin ampuminen rikkoo kyynisesti ja törkeästi kansainvälistä oikeutta ja sodan käytäntöjä. Näin toimivat vain arvottomat murhaajat, eivät taistelijat, tiedotteessa sanotaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsi tapahtuneen ja lupasi tuoda syylliset oikeuden eteen. Ulkoministeri Dmytro Kuleba vaati kansainvälisen sotarikostuomioistuimen tutkimusta.

Saksalaisen Heinrich Böll -säätiön entinen Kiovan johtaja, tutkija Sergei Sumlenny kuvailee sotavankia ukrainalaiseksi sankariksi.

Kirjailija ja elokuvaohjaaja Bernard-Henri Lévy vertaa videolta otettua kuvakaappausta ikoniseen kaatuvan sotilaan valokuvaan Espanjan sisällissodasta. Sotakuvaaja Robert Capan otos julkaistiin syyskuussa 1936.

– Nouseeko tämä kuva Espanjan sisällissodassa otetun ikonisen Capan kaatuvan sotilaan rinnalle? Uhmakkuus, rajaton urheus ja juuri ennen surmaamista sanottu ”Slava Ukraini” – tänään kaikki Ukrainan ystävät ympäri maailmaa vastaavat tälle sankarille: ”Heroyam Slava!” [kunnia sankareille], Bernard-Henri Lévy tviittaa.

