Jääkaappisi voi olla paloriski, tämä kohta jää usein siivoamatta

Pakkassäällä jääkaapin ja pakastimen sulatus onnistuu helposti ja energiatehokkaasti, siivousalan yritys Koti puhtaaksi vinkkaa. Paloturvallisuuden nimissä sisäosien lisäksi kannattaa siivota myös pölyt kylmälaitteiden takaa.

Yrityksen toimitusjohtaja Reetta Alastalo muistuttaa, että pakastin tulisi sulattaa vähintään kerran vuodessa tai kun sisäosien jääkerros on yli puolen sentin paksuinen.

– Jo noin puolen senttimetrin jääkerros pakastimessa kasvattaa sähkönkulutusta kolmanneksella ja heikentää pakastustehoa, Alastalo sanoo tiedotteessa.

– Sulatuksen ja siivouksen yhteydessä on hyvä tehdä inventaario kylmälaitteiden sisältöön. Usein etenkin pakastimesta löytyy tuotteita, jotka olisi jo aika käyttää pois, hän jatkaa.

Aloita pakastimen ja jääkaapin puhdistus sammuttamalla laitteesta virta ja tyhjentämällä sieltä elintarvikkeet esimerkiksi pahvilaatikkoon tai koriin. Pakkaskeleillä elintarvikkeet on näppärä viedä ulos säilöön sulatuksen ja siivouksen ajaksi.

– Sulatusta voi tehostaa nostamalla pakastimeen tai jääkaappiin lämpimällä vedellä täytetyn astian, kuten vaikkapa syvän uunipellin. Kun jää on sulanut kokonaan, kaikki pinnat pyyhitään huolellisesti ja kuivataan. Jääkaapin hyllyt ja laatikot kannattaa irrottaa ja pestä erikseen tiskiharjalla ja astianpesuaineella, Alastalo sanoo.

Laitteen sisäosien lisäksi hän neuvoo kurkkaamaan myös kylmälaitteiden taakse.

– Jääkaapin tai pakastimen taakse kertynyt pöly heikentää laitteen ilmankiertoa ja voi aiheuttaa vakavan paloturvallisuusriskin laitteen kuumetessa. Siksi sulatuksen yhteydessä on tärkeää myös imuroida pölyt laitteen takaa, Alastalo muistuttaa.

Jos kylmälaitteiden perusteelliseen siivoukseen ei ole nyt aikaa, onnistuu jääkaapin pikasiivous myös pelkällä järjestämisellä. Helposti pilaantuvat tuotteet kannattaa sijoittaa alahyllylle ja pian vanhenevat tuotteet hyllyjen perältä etuosiin. Jääkaappia ei tulisi myöskään sulloa aivan täyteen, jotta kylmä ilma pääsee kiertämään kaapissa kunnolla.

Epämiellyttävien hajujen taltuttamiseen Alastalolla on yksinkertainen niksi.

– Jos jääkaapin perukoille on unohtunut joulun pyhien jäljiltä esimerkiksi homejuusto, saattaa koko jääkaappi haista voimakkaasti. Hyvä kikka hajujen neutralointiin on jättää ruokasoodapurkki aukinaisena kaappiin yön yli, jolloin se imee epämiellyttävät hajut itseensä, Alastalo vinkkaa.

