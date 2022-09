Izjumissa epäillään olevan lisää joukkohautoja venäläisten jäljiltä

Ruumiiden kaivaminen joukkohautauspaikalta Itä-Ukrainan Izjumin kaupungissa jatkuu vielä kaksi viikkoa, kertoi pormestari Valerii Martšenko CNN:n mukaan sunnuntaina.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan kaupungista on löydetty viime päivinä ainakin 440 merkitsemätöntä hautaa.

Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaina, että joissakin Izjumista löydetyissä ruumiissa oli kidutuksen jälkiä, ja hän syytti Venäjää julmuudesta ja terrorismista.

– Ruumien kaivaminen jatkuu vielä kaksi viikkoa. Izjumista ei ole vielä löydetty uusia hautauspaikkoja, mutta niiden olemassaolosta on tietoja ja niiden etsinnät jatkuvat, Martšenko sanoi.

Izjum sijaitsee lähellä Harkovan ja Donetskin alueiden välistä rajaa, oli Venäjän miehityksessä yli viisi kuukautta ja siitä tuli tärkeä keskus hyökkäävälle armeijalle. Moskova käytti Izjumia tukialueena hyökkäyksille etelään Donetskin alueelle ja Kupjanskiin, noin 30 kilometriä Izjumista pohjoiseen.

– Monet kaupungista lähteneet ihmiset ilmoittavat nyt kadonneista sukulaisistaan. Nykyään Iziumissa on 11 000-15 000 asukasta. Ihmiset alkavat palata kaupunkiin. Uskon, että noin kuukauden kuluttua asukkaita on jopa 30 000. Kaikki eivät palaa, koska monet talot on tuhottu.

– Tällä hetkellä kaupungissa ei ole sähköä tai kaasua. Sähköt toimitetaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua. Kaasunsyötön palauttaminen kerrostaloissa on ongelma, koska kaasuverkostot ovat kärsineet vaurioita. Pystymme todennäköisesti palauttamaan kaasun vain omakotitaloihin, Martšenko kertoi.

Liberated #Izyum. "99% of exhumed bodies have signs of violent death. Several bodies had their hands tied behind their backs, one person buried with a rope around his neck. These people were tortured and executed. There are also children among the buried" – #Kharkiv Governor. pic.twitter.com/FzirUIjVXy

— Igor Sushko (@igorsushko) September 16, 2022