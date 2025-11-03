Verkkouutiset

Kuvakaappaus Ukrainan pääesikunnan Telegram-kanavalta.

Itkua ja pelkoa Saratovissa: Ukraina sytytti öljynjalostamon

Jalostamo palvelee myös Venäjän asevoimien tarpeita.
Ukrainan droonit hyökkäsivät Rosneftin öljynjalostamoon Saratovissa eilen illalla. Saratovin jalostamot ovat olleet suorastaan jatkuvasti Ukrainan asevoimien kohteina, osumia on tullut viimeksi syyskuussa ja elokuussa.

Venäjän puolustusministeriö raportoi 29 miehittämättömän ilma-aluksen tuhoutumisesta alueella yön aikana. Yhteensä Venäjä väitti ilmapuolustuksensa torjuneen 64 droonia. Venäjä ei koskaan kerro, montako lennokkia siltä jäi torjumatta.

Ukrainan pääesikunta kertoi iskusta maanantaina aamulla Telegram-kanavallaan. Pääesikunnan mukaan jalostamo on yksi Saratovin vanhimmista ja sen jalostuskapasiteetti oli vuonna 2023 4,8 miljoonaa tonnia. Jalostamo palvelee myös Venäjän asevoimien tarpeita, pääesikunta huomautti – tämä tekee jalostamosta Ukrainalle olennaisen ja legitiimin kohteen.

Paikalliset ihmiset raportoivat useista räjähdyksistä ja autojen varashälyttimet laukesivat soimaan. Exilenova_Plus -kanavalle jaetulla videolla saratovilainen nainen itki, että pelkää. Jalostamon liekit loimottivat öisellä taivaalla kauas.

