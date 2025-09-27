Itärajan porsaanreikä tukittiin – nyt varaudutaan drooneihin ja GPS-häirintään

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) korostaa, että hybridisodankäynti edellyttää nyt valppautta lainsäätäjiltä, jotta erilaiset toimivaltuudet ovat ajan tasalla. Viime aikoina keskiöön ovat nousseet droonit, jotka ovat aiheuttaneet häiriöitä tanskalaisilla lentokentillä. Hybridisodankäynnin luonteeseen kuuluu, että tekijää voi olla vaikea taustalta osoittaa.

– Suomessa viranomaiset ovat äärimmäisen valppaana. Uskallan väittää, että heillä on parhaat valmiudet puuttua erilaisiin uhkiin. Mutta koska Suomi, Tanska ja monet muut maat ovat oikeusvaltioita, meillä pitää myös viranomaisten toimivaltuudet olla kunnossa. Viranomaiset toimivat aina tarkoin lakien mukaan, Autto korostaa Verkkouutisten haastattelussa.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mukaan lainsäätäjät Suomessa ovat kuitenkin hereillä. Hän nostaa esiin esimerkiksi eduskunnan turvatoimilain muuttamisen, josta saatiin lakialoite valmiiksi torstaina. Kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien allekirjoittamassa aloitteessa kiristetään eduskunnan turvatoimia. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

– Siihen tulee selvät pykälät lakiin, miten drooni-toimintaan eduskunnassa puututaan. Tämä on sellainen asia, mitä nyt kaikkialla lakia ja oikeusvaltiota kunnioittavissa maissa pitää tehdä. Viranomaisten ja eri relevanttien tahojen toimivaltuudet on oltava kunnossa, miten näitä drooni-uhkia torjua.

Toiseksi Autto mainitsee torstaina lausuntokierrokselle lähteneen hallituksen esityksen, joka kieltäisi radiohäirintään tarkoitettujen laitteiden eli jammereiden hallussapidon.

– GPS-taajuuksien häiritseminen on tietenkin ollut laitonta aiemminkin, mutta tällaisten laitteistojen hallussapito ei ole ollut kiellettyä, Autto toteaa.

Suomeen on jo tiettävästi pidemmän aikaa kohdistunut hybridivaikuttamista, jonka yksi muoto on GPS-häirintä.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja korostaa, että hybriditoiminta on valitettavasti tullut jäädäkseen. Autto toteaa, että toiminnan tavoitteena on luoda epävarmuuden ja pelon ilmapiiriä. Tähän vastataan parhaiten hyvällä varautumisella ja luottamalla siihen, että meillä päättäjät ja viranomaiset ovat ajan tasalla.

Itärajan porsaanreikä tukittiin

Hybridivaikuttaminen vaatii samalla lainsäätäjiltä ja viranomaisilta entistä parempaa ennakoimista. Se on myös tavalla tai toisella jatkuvaa kilpajuoksua.

– Keskeinen ideahan hybriudivaikuttamisessa on, että siinä jatkuvasti haistellaan yhteiskunnan erilaisia heikkouksia, ovat ne sitten lainsäädännöllisiä tai varautumisen puutteesta johtuvia. Ja niihin pyritään tavalla tai toisella iskemään. Ja jos saadaan toivottua vaikutusta aikaan, toiminta jatkuu niin kauan, kunnes esimerkiksi mahdollinen lainsäädännön porsaareikä tukitaan.

Autto nostaa tähän liittyen esimerkin välineellistetystä maahantulosta Suomen itärajalla, joka oli painostuskeino myös ennen kaikkea EU:ta vastaan.

– Ja kun saatiin säädettyä rajaturvallisuuslaki Suomeen, tällainen vaikuttaminen saatiin sitten poistettua. Sen takia lainsäätäjän pitää pystyä myöskin ennakolta miettimään haavoittuvuuksia, joita hyväksi käyttäen meihin yritetään vaikuttaa ja tukkia näitä aukkoja jo ennalta.

– Tästä on valitettavasti tullut eräänlainen loputon kilpajuoksu, ja parhaiten me pääsemme tästä pois sillä tavalla, että me läntenä onnistumme tukemaan Ukrainaa niin, että Ukraina pystyy siellä taistelukentillä Venäjän lyömään, summaa Autto.