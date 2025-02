Itärajalle halutaan vallihauta

Keskustanuoret vaatii vallihaudan rakentamista itärajalle. Käytännössä vallihauta toteutettaisiin muokkaamalla Saimaan kanava vain maamme rajojemme sisäpuolilla olevaksi väyläksi.

Nuorisojärjestö vaatii, että hankkeen selvitys käynnistetään välittömästi. Keskustanuorten mielestä hankkeen rahoitus on selvitettävä myös se sekä EU:n että Naton kautta, sillä hankkeella olisi merkittävä alueellinen vaikutus kauppamerenkulun väylänä. Puolustustilanteessa rajaa mukaileva reitti muodostaisi kriisitilanteissa myös vallihaudan Venäjää vastaan.

– Saimaan kanavan sulku on ollut valtaisa isku alueen elinkeinoille ja tavaraliikenteelle – yksinään vuonna 2021 tavaraliikenne vastasi noin 60 000 rekallista. Siirtyminen maateitse tapahtuvaan kuljetukseen on ollut valtava kustannuserä yrityksille, ja rekkaralli omiaan syventämään itäisen Suomen teiden korjausvelkaa. Sisävesiemme merkitystä kulkuväylänä on korostettu myös EU-tasolla. Ilman uutta väylää on kuitenkin vaikeaa nähdä laivaliikenteen elpyvän vuosikymmeniin, sillä luottamus Venäjään ei sodan päätyttyäkään palaudu hetkessä. Ministeri Wille Rydmanin (ps.) on uskallettava hyödyntää tätä valttikorttia rahoituksen saamiselle kanavan rakentamiseksi rajojemme sisäpuolelle, Keskustanuorten varapuheenjohtaja Antti Paunonen sanoo tiedotteessa.

– Tavaraliikenteen lisäksi hankkeeseen liittyy vahva puolustuspoliittinen intressi. Kanavan ehdotettu kulkureitti mukailisi pitkälti itäistä rajaamme, ja muodostaisi täten sotatilanteessa vallihaudan tukemaan puolustustamme hyökkäyksiä vastaan. Ministeri Antti Häkkäsen (kok.) on viipymättä selvitettävä hankkeen puolustuspoliittista potentiaalia, ja rahoitusta Nato- kumppaneiden kanssa yhteistoiminnassa, keskustanuorten puheenjohtaja Jere Tapio.

Keskustanuorten näkökulmasta uusi kanavareitti voisi kulkea Lappeenrannasta Nuijamaan, Vainikkalan ja Vaalimaan kautta Vironlahdelle. Koska alueella on jo valmiiksi rakennettua osuutta noin 20 kilometrin edestä, muodostuisi se kokonaiskustannuksiltaan merkittävästi Kymijoen kanavaa halvemmaksi hankkeeksi.

Tämän lisäksi sulkuja laajentamalla kyseiselle reitille saataisiin keskustanuorten mukaan mahdollistettua nykyaikaisen laivakaluston täysimääräinen kulku Saimaalle.