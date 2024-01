Itämerellä edelleen GPS-häiriöitä

Satelliittipaikannusta sotkeva häirintä eteläisellä Itämerellä jatkuu yhä. Asiasta kertovat signaaleja ja niiden oikeellisuutta tarkkailevat asian harrastajat viestipalvelu X:ssa (ent. Twitter). Häirintä alkoi joulun alla, ja vaikuttaa tulleen Venäjälle kuuluvasta Kaliningradista. Viimeaikaisten häiriöiden lähteestä ei ole havaintoja.

Ruotsalaisten signaaleja tutkivien ihmisten mukaan häirintä tapahtuu erityisesti öiseen aikaan. Se alkaa yleensä myöhään illalla ja jatkuu noin seitsemän tuntia kerrallaan, päättyen varhain aamulla. Kaava on samanlainen kuin joulukuussa, mikä viittaa siihen, että häiriöiden lähde on sama.

Myös avointen lähteiden GNSS-dataa seuraavalla GPS Jam -sivustolla häiriöitä näkyy yhä. Ne eivät kuitenkaan näy yhtä voimakkaina kuin joulukuun lopulla. Joulun alla Venäjän puolustusministeriö tiedotti sivuillaan, että Venäjän Itämeren laivaston elektronisen sodankäynnin (ELSO) osasto piti harjoituksen Kaliningradissa ja käytti sen aikana automaattisia Žitel-häirintäjärjestelmiä sekä Borisoglebsk-1- ja Lava-RP -järjestelmiä. 22. joulukuuta julkaistusta tiedotteesta ei kuitenkaan käynyt yksiselitteisesti ilmi, oliko se julkaistu harjoituksen jälkeen, sen aikana, vai ennen sitä.

Ruotsalaisten harrastajien havaintoja on kuitenkin vielä sekä tiistain vastaiselta että keskiviikon vastaiselta yöltä. Uudemmista harjoituksista Kaliningradin alueella ei löydy Venäjän puolustusministeriön sivuilta tietoa. Häirintä ei myöskään näy esimerkiksi signaaleja esittävällä GPS Jam -kartalla yhtä voimakkaana kuin joulun jälkeen. Kartan perusteella GPS-signaalin häiriöt eivät ulotu tällä erää Suomeen.

Pietarin ja Moskovan ympäristössä häiriöitä on kartan perusteella huomattavasti. Tilanne ei ole uusi: varsinkin Moskovassa niiden on arveltu selittyvän ainakin osittain Venäjän hallinnon tarpeella suojata kaupunkia sitä syksymmällä kohdanneilta lennokki-iskuilta.

Kaikki satelliittipaikannusta häiritsevä ei kuitenkaan ole tarkoituksellista häirintää. Häiriöitä aiheuttavat maanmittauslaitoksen sivujen mukaan monet luonnolliset seikat, kuten ionosfäärin häiriöt, GNSS-järjestelmässä tai vastaanottimessa olevat toimintahäiriöt tai tahattomat, esimerkiksi viallisten sähkölaitteiden aiheuttamat radiohäiriöt. Myös maan pinnan kohteista heijastuneet signaalit voivat aiheuttaa virheitä.

Seems to be a change in the pattern today. The interference is still ongoing as of 07:20 (GMT +1), but not sure if its the same intensity. Could be that the traffic is still low.

Also during the night it was turned of three times totaling around 1 hour 20 minutes. pic.twitter.com/TxoNNFYaJJ

— Rundradion (@rundradion) January 10, 2024