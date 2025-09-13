Italialaisyhtiö on hankkinut pohjoismaista kyberpuolustuksen osaamista

Italialainen Leonardo on ostanut pohjoismaista kyberosaamista vahvistaakseen Euroopan kyberpuolustuskykyä.

Heinäkuun alussa Leonardo osti neljänneksen suomalaisesta SSH Communications Security Corporationista 20 miljoonalla eurolla ja tuli yhtiön suurimmaksi omistajaksi, mikä antaa sille mahdollisuuden käyttää SSH:n ratkaisuja omissa tuotteissaan. Viikkoa myöhemmin Leonardo ilmoitti ostavansa ruotsalaisen kyberalan Axiomaticsin. Jo aiemmin se oli hankkinut osuuden ruotsalaisesta CanaryBitistä ja tehnyt kumppanuussopimuksen tanskalaisen Arbitin kanssa.

– Viimeaikainen aktiivisuudessamme Pohjolassa ei ole kysymys erillisistä hankinnoista, vaan ne ovat osa laajempaa strategista visiota rakentaa suvereeni ja kestävä digitaalinen ekosysteemi Euroopan halki, selitti yhtiön toimitusjohtaja Roberto Cingolani yhtiön toimintaa DefenseNewsille.

Näiden pohjoismaisten yritysten tietyt ominaisuudet tekivät niistä tärkeitä yhtiön suunnitelmalle.

– Niissä yhdistyy huippuluokan digitaalista asiantuntemus kypsään tekniseen ekosysteemiin ja vahvaan kulttuuriseen linjaukseen läpinäkyvyyden, turvallisuuden ja teknologisen riippumattomuuden kanssa, hän lisäsi.

Sekä SSH että Axiomatics tekevät jo töitä hallintovirastoille ja tuovat mukanaan arvokkaita kykyjä salaukseen, yhdenmukaiseen suojaukseen ja valtuutusten dynaamiseen varmistukseen, jotka ovat Cingolanin mukaan kaikki avaintekijöitä luotettavien eurooppalaisten ratkaisujen kehittämiseksi puolustuksessa ja kriittisessä infrastruktuurissa.

Älä luota, vaan varmista -periaate on Zero Trust -lähestymistavan ytimessä, jota Leonardo tavoittelee. Cingolani, joka on koulutukseltaan fyysikko, on pyrkinyt siirtämään kyberturvallisuuden Leonardon ydintehtäväksi siitä asti, kun hän tuli yhtiön toimitusjohtajaksi vuonna 2023.

Viime vuonna Italian valtionyhtiön kyber- ja turvallisuusratkaisujen liiketoiminnan liikevaihto oli 648 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan uusien tilausten arvo nousi 20,4 prosenttia 833 miljoonaan euroon.

Kun laveteista tulee yhä älykkäämpiä ja kytkeytyneempiä, hyökkäyspinta-ala niitä vastaan kasvaa. Sen vuoksi kyberkestävyys on Cingolanin mukaan olennainen. Ilman sisäänrakennettua kyberturvallisuutta ei hänen mukaansa voi olla mitään seuraavan sukupolven taistelujärjestelmää.