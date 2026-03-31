, ,

Itä-Suomen valtava tekoälydatakeskus luo jopa 700 työpaikkaa rakennusalalle

Usean miljardin euron arvoinen hanke toteutuu Lappeenrannassa.
Nebiuksen datakeskus. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Hollantilainen tekoälypilvipalveluihin keskittyvä Nebius rakentaa Lappeenrantaan valtavan tekoälydatakeskuksen. Kyseessä on usean miljardin euron arvoinen hanke,

Datakeskuksen rakennuksia ja laitteita sijoittuu kahdelle tontille, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 41 hehtaaria. Valmistuessaan datakeskuksen kokonaisteho on 310 megawattia, mikä tekee siitä yhden Euroopan suurimmista tekoälyyn painottuvista datakeskuksista.

Rakennusvaiheen arvioidaan luovan jopa noin 700 rakennusalan työpaikkaa. Kun datakeskus valmistuu käyttöön, sen arvioidaan työllistävän yli 100 vakituista työntekijää. Lisäksi keskus luo satoja välillisiä työpaikkoja käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra pitää hanketta poikkeuksellisen merkittävänä koko alueelle.

– Kyse ei ole ainoastaan yhdestä miljardiluokan investoinnista, vaan paljon suuremmasta viestistä: täällä kannattaa investoida, täällä kannattaa rakentaa ja täällä kannattaa uskoa tulevaisuuteen, Kopra kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa Lappeenrannan datakeskushanke osoittaa, että kansainvälisen mittaluokan investoinnit ovat mahdollisia, kun valmistelu, toimintaympäristö ja päätöksenteko toimivat.

– Tämä on tärkeä päivä Lappeenrannalle, Etelä-Karjalalle ja koko Itäiselle Suomelle.

