Istumisen vähentämisellä on yllättävä vaikutus terveyteen

Runsaan istumisen terveysriskeistä on puhuttu viime vuosina paljon. Turun yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Åbo Akademin yhteisellä Turun PET-keskuksella tehty tutkimus selvitti, voiko istumista vähentämällä todella vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin.

Tutkimukseen osallistui 64 vähän liikkuvaa, painoindeksiltään ylipainoista tai lihavaa aikuista. Puolet heistä ohjeistettiin vähentämään istumistaan yhdellä tunnilla päivässä normaaliin verrattuna, ja loput toimivat verrokkiryhmänä. Näin pyrittiin jatkamaan puolen vuoden ajan. Vireyttä mitattiin RAND-36-kyselyllä, jossa tutkittavat arvioivat kokemansa elinvoiman, tarmokkuuden ja toisaalta loppuunkuluneisuuden ja väsymyksen määrää viimeisen neljän viikon aikana.

– Aiempi tutkimuksemme on keskittynyt enemmän muun muassa sydänterveyteen, mutta siihen istumisen vähentämisellä ei ole ollut kovinkaan suurta vaikutusta. Nyt tehdyissä analyyseissä havaitsimme, että istumisen vähentämiseen pyrkineillä tutkittavilla koettu vireys lisääntyi verrokkiryhmään nähden, kertoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, tutkijatohtori Jooa Norha tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan näyttäisi siltä, että istumisen vähentämisen tavoittelu vaikuttaa selkeämmin henkilön omiin kokemuksiin voinnista kuin esimerkiksi sydänterveyteen. Aiemmin samassa tutkimuksessa havaittiin, että istumisen vähentäminen auttoi hallitsemaan selkäkipuja.

Pelkkä istumisen vähentäminen esimerkiksi seisoskelemalla tai kevyesti jaloittelemalla ilman varsinaisen liikuntaharjoittelun lisäämistä ei välttämättä ole riittävän kuormittavaa, jotta se vaikuttaisi yhtä selkeästi fysiologisiin terveyden mittareihin, kuten verenpaineeseen tai sokeriaineenvaihduntaan. Sen sijaan terveellisempien elintapojen omaksuminen voi vaikuttaa kokemukseen omasta voinnista.

– Se, että kokee tekevänsä itselleen hyvää, kun vähentää istumista, saattaa olla avainasemassa parantuneen vireyden taustalla. Liikuskelu paikallaan istumisen välissä tarjoaa myös mielelle tauon jatkuvasta keskittymisestä. Toisaalta istumisen tauottaminen voi lisätä myös aivojen verenkiertoa ja piristää mieltä sitä kautta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös istumisen vähentämisen vaikutuksia stressiin, masennusoireisiin ja elämänlaatuun, mutta niissä ei havaittu olennaisia muutoksia. Aiemmin tutkimusryhmä on havainnut, että väsymys työpäivän jälkeen on yhteydessä vähäisempään vapaa-ajan liikuntaan.

– Istumista vähentämällä ilman liikunnan lisäämistä saa tuskin ihmeitä aikaan, mutta jos kokee itsensä usein väsyneeksi, kannattaa kokeilla istumisen tauottamista. Jos vaikkapa työpäivän jälkeen kokee itsensä hieman pirteämmäksi, on todennäköisempää, että jaksaa lähteä myös harrastamaan liikuntaa, mikä vuorostaan piristää lisää ja toisaalta parantaa yöunen laatua, pohtii Norha.

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa Scientific Reports -julkaisusarjassa, ja se on avoimesti luettavissa.