Israelissa hehkutetaan sankarinaista: Kapteeni Yuval taisteli pyjama päällä, 22 terroristia kuoli

Sosiaalisessa mediassa on jaettu sankaritarinoita israelilaisista sotilaista, jotka ovat puolustaneet kotimaataan Hamas-järjestön terroristeilta. Yksi heistä on kapteeni Yuval.

Viestipalvelu X:ssä jaetun kirjoituksen mukaan naiskapteeni tarttui aseeseensa ja juoksi pyjamaan pukeutuneena kodistaan ulos taistelemaan heti Hamasin hyökkäyksen alettua.

Kapteenin kerrotaan raportoineen nähneensä tiellä paljon ruumiitta. Jossain vaiheessa hän kertoi terroriestien ajavan häntä kohti moottoripyörillä. Nainen ampui lippaansa tyhjäksi ja tappoi kaksi terroristia.

Kapteeni yritti ottaa yhteyttä esimiehiinsä, mutta he olivat ilmeisesti jo kuolleet taisteluissa. Lopulta Yuval tavoitti toisen kapteenin, jonka kanssa hän lyöttäytyi yhteen. He perustivat komentokeskuksen, josta he alkoivat johtaa joukkoja.

– Ennen kuin useimmat meistä edes olivat heränneet ja ymmärtäneet mitä tapahtuu, niin nämä kaksi nuorta kapteenia johtivat kommandoja ja hävittäjälentäjiä sekä tappoivat 22 terroristia ja estivät heitä ottamasta haltuun kahta etuvartiota, kirjoituksessa kerrotaan.

– Pyjamiin pukeutuneina. He taistelevat edelleen siellä. Olemme hyvissä käsissä!, kirjoitus päättyy.

This is Captain Yuval, an infantry commander in the Nahal Brigade. On Saturday morning, as soon as she heard about the horrors taking place, she ran out of her home with her gun in her pajamas.

She reports there were dead bodies all over the road, and that at some point, a… pic.twitter.com/qYnl0sqP2F

