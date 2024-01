Israelin video: Tässä tunnelissa pidettiin 20 panttivankia

Israelin puolustusvoimat jakoi lauantaina videon, jossa näkyy Hamasin tunnelin sisätiloja Etelä-Gazan Khan Younisissa. Asiasta uutisoi The Times of Israel.

Tietojen mukaan noin 830 metriä pitkä tunneli oli kaivettu noin 20 metriä maan alle ja sisälsi keskuksen sekä viisi ristikko-ovin suljettua selliä, joissa väitetysti pidettiin israelilaisia panttivankeja.

Tunnelin sisäänkäynti löytyi Hamas-terroristin kotitalosta.

Israelin joukot tietojen mukaan ajautuivat taistelutilanteeseen tunneleihin mennessään. Panttivankeja ei enää ollut paikalla.

Ajatushautomo ISW arvioi konfliktin uusimpia käänteitä tuoreessa analyysissaan.

ISW:n mukaan Israelin joukot ottivat yhteen palestiinalaistaistelijoiden kanssa itäisessä Jabaliassa lauantaina.

Paikalliset Gazasta kertoivat, että Israelin panssarivaunuja palasi Gazaan itäiseen Jabaliaan.

Perjantaina palestiinalaistaistelijat ottivat yhteen Israelin joukkojen kanssa kolme kertaa Nablusin kuvernementissa Länsirannalla.

Libanonin Hezbollah suoritti kolme hyökkäystä eteläisestä Libanonista pohjoiseen Israelin sotilaskohteisiin.

