Israelin tankit vyöryivät Gazan kaupungin liepeille – USA:n majuri: Tämä on seuraava vaihe

Israelin joukot etenivät yön aikana Gazan kaistan pohjoisosiin ja taisteluissa on jo kuollut Israelin puolustusministeriön mukaan kymmeniä Hamasin terroristeja. Maanantaina aamupäivällä panssarivaunut olivat saavuttaneet Gazan kaupungin reunamat ja päätie, joka yhdistää pohjoisen Gazan etelään, oli katkaistu.

Yhdysvaltain sotilasakatemian kaupunkisodankäynnin opetuksen johtaja, majuri (evp.) John Spencer arvioi viestiketjussaan X-alustalla, mitä seuraavaksi on odotettavissa.

– Tästä tulee pitkä, erittäin tuhoisa ja kallis taistelu, kymmenenkertaisesti se mitä on aiemmin nähty, mutta ei kuitenkaan aivan ainutkertainen, kirjoittaa Spencer, jonka mukaan lähihistoriassa vertailukohtaa voi hakea Irakin Mosulin kaupunkisodasta 2016-17.

– Nähdäkseni Israel tulee suorittamaan useita suunniteltuja iskuja useisiin Gazan kaupunkeihin samanaikaisesti (pääpaino Gazan kaupungissa), Spencer kirjoittaa.

Hänen mukaansa Israelin joukot hakevat jalansijaa alueella hajottamalla ja eristämällä Hamasin ryhmittymiä ja käyttämällä ilmatukea sekä tykistöä, jonka avulla Hamasin joukkoja tuhotaan.

Pommitukset Spencerin mukaan jatkuvat, ja laivasto ja ilmavoimat tulevat avuksi mitä lähemmäs Israelin joukot etenevät Hamasin puolustusasemia.

– Tykistötuli tulee kasvamaan merkittävästi.

Hamas on omalla alueellaan ja pyrkii maksimoimaan tämän etunsa tiheästi rakennetulla kaupunkialueella, mikä taas Spencerin mukaan heikentää Israelin sotilaalliseen ylivoiman mahtia.

– IDF [Israelin puolustusvoimat] saa vastaansa monet tiedetyt (ihmiskilvet, tunnelit, tarkka-ampujat, väijytykset, linnoitteet, dronet, rauniot, miinat) sekä tuntemattomat haasteet operaatiossaan tuhota Hamas, jossa lähitaistelu on pakollista – pommituksilla tuota tavoitetta ei saavuteta, Spencer analysoi.

Hamasin keskittymiin kiinni päästäkseen Israelin tarvitsee raivata panssarijoukoilleen ja jalkaväelleen myös reitti läpi rakennusten raunioiden, miinojen ja väijytysten. Spencerin mukaan Israelilla on tätä tarkoitusta varten kehitetty konetuliaseet kestävä ja miinat edestään eliminoiva telaketjuraivaustraktori, jonka lempinimi on ”Nallekarhu”.

Joukkojen täytyy levittäytyä kapeille kaduille ja kujille, ja moni taistelu käydään pataljoona- ja komppaniatasolla kortteli korttelilta, talo talolta ja tunneli tunnelilta. Hamasin kehämäiset puolustusasemat pitää nakertaa vähän kerrallaan.

– IDF saattaa taistella yksittäisestä rakennuksesta päiviä, kyseessä ei silloin ole piiritys vaan toistuva hyökkäys vihollisen asemiin.

The Financial Times –lehden haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että Israelin maaoperaatio Gazassa voi kestää puolesta vuodesta vuoteen. Lehdelle puhuneen länsidiplomaatin mukaan näyttää siltä, että Hamasin täydellinen kukistaminen ei ole tavoitteena, vaan Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin ja komennon tuhoaminen.

– Mutta rehellisesti, ehkä lopullista tavoitetta ei ole täsmennetty siksi, että he itsekään eivät ole selvillä siitä vielä, diplomaatti arvioi.

