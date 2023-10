Israelin suurlähettiläs: Suomen suurissa medioissa on yksipuolinen näkemys

– Mielestäni narratiivi, jota joissain Suomen suurimmissa medioissa esiintyy on varsin yksipuolinen ja epätasapainoinen, Israelin Suomen-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov sanoo Verkkouutisille.

Ben-Yaakov arvosteli mediaa eilen X-palvelussa. Hänen mukaansa uutisiin valituilla kommentaattoreilla tuntuu olevan vaikeuksia kutsua Hamasia terroristijärjestöksi.

– Hamasista puhutaan, mutta lukijoille ja katsojille ei anneta kontekstia. Se tosiasia sivuutetaan, että Hamas on terroristijärjestö, jonka EU ja ehdottomasti myös Suomi on sellaiseksi tunnistanut. Tämähän on Suomen virallinen kanta. Jotenkin media ja ihmiset, jotka valitaan analyytikoiksi – Lähi-idän asiantuntijat – eivät aseta tätä koko narratiivia Hamasista ja Islamilaisesta jihadista [toinen palestiinalainen terroristijärjestö] siihen asiayhteyteen, että kyse on terroristeista, suurlähettiläs toteaa.

– Jos jollain oli pienintä epäilystäkään siitä, mitä Hamas tavoittelee, tekivät eiliset tapahtumat hyvin selväksi, että he haluavat hävittää koko Israelin valtion. He eivät tule koskaan hyväksymään meitä alueella. Hehän toteavat tämän itsekin. Ei tarvitse kuin uskoa, mitä he sanovat ja olla keksimättä kaikenlaisia selityksiä siitä, miten he [Hamas] haluaisivat rauhaa. Asia ei ole näin.

Hagit Ben-Yaakov sanoo olevansa turhautunut suomalaiseen mediaan. Hän kertoo havainneensa vuosien aikana, että ainakaan suurimmissa medioissa ei päästetä kärkeen muuta kuin yhtä tarinaa ja samojen kommentoijien näkemyksiä.

Suurlähettilään mukaan israelilaisia ei haluta meillä kuulla.

– Olemme yrittäneet tarjota minun haastatteluitani ja myös tiedotustilaisuutta toimittajille. Olemme lähettäneet sähköposteja, yleisönosastokirjoituksia ja kaikenlaisia artikkeleita. Vastaus ei ole koskaan ollut myönteinen ja joskus vastauksia ei ole tullut ollenkaan, Ben-Yaakov toteaa.

– Olemme jopa sanoneet, että hyvä on, ette halua suurlähettilästä tai jotakuta muuta lähetystöstä, ottakaa sitten asiantuntija. Tähän vastaus on ollut, että he tarvitsevat jonkun, joka puhuu suomea, suurlähettiläs tuskailee.

Parhaat Lähi-idän asiantuntijat löytyvät hänen mukaansa Lähi-idästä Suomen sijasta.

Johtavia poliitikkoja ja tavallisia suomalaisia Hagit Ben-Yaakov kiittelee kuitenkin vuolaasti. Hänen mukaansa tästä palautteesta ja julkisista ja yksityisistä yhteydenotoista välittyy täysin erilainen tunne kuin mediasta.

– Suurta tukea Israelille ja sen oikeudelle puolustaa itseään sekä tuomio Hamasin toimille terroristijärjestönä. Meille tämä on itsestäänselvyys, mutta kun se sanotaan ääneen, arvostamme sitä suuresti.