Israelin lähettiläs arvostelee Suomen kommentoijia: Teille on yhä vaikeaa sanoa Hamasin olevan terrorijärjestö

Terroristijärjestö Hamas aloitti eilen lauantaina yllätyshyökkäyksen Israeliin. Hyökkäyksellä on ollut tuhoisia seurauksia.

Israelin Suomen- ja Viron-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov moittii viestipalvelu-X:ssä suomalaisten asiantuntijoiden valintaa olla kutsumatta Hamasia terroristijärjestöksi.

– Jälleen kerran ei ole yllättävää, että suurissa tiedotusvälineissä siteerattujen suomalaisten kommentoijien on vaikea määritellä Hamasia siksi, mikä se on, Ben-Yaakov kirjoittaa.

– Iranin tukema terroristijärjestö, jonka ainoa tavoite on tuhota Israelin valtio, Ben-Yaakov jatkaa.

Ben-Yaakovin korostaa Israelilla olevan oikeus ja vastuu puolustaa itseään ja kansalaisiaan.

Once again, unsurprisingly, Finnish analysts quoted in major media outlets find it difficult to define Hamas as what it is: a terrorist organisation, sponsored by Iran, with the sole objective of eliminating the State of Israel.

Israel has the right and the responsibility to…

— Hagit Ben-Yaakov (@HagitBenYaakov) October 8, 2023