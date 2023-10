Israelin Shayetet 13 -eliittijoukko vyöryttää terroristien asemat rankalla videolla

Israelin puolustusvoimat (IDF) on julkaissut videon, jolla sen merivoimien eliittikommandoyksikkö ”Shayetet 13” vapauttaa Hamas-terroristien hallusta Sufan sotilaslinnakkeen lauantaina 10. lokakuuta.

Operaation aikana Shayetet 13 surmasi ainakin 60 Hamas-terroristia Sufassa ja Be’erin, Kfar Azan, Sa’adin, Mefalsimin ja Nir Ozin kaupungeissa sekä vapautti noin 250 panttivankia, kertoo IDF.

Lisäksi IDF:n mukaan yksikkö pidätti 26 terroristia, mukaan lukien Hamasin merivoimien eteläisten joukkojen apulaiskomentajan.

Video koostuu kypäräkameroiden kuvaamasta aineistosta. Se näyttää joukkojen etenemisen parakka parakilta ja päättyy haavoittuneiden evakuointiin.

Vuodesta 1950 lähtien toiminut kolmen komppanian vahvuinen Shayetet 13 eli ”Laivue 13” kuuluu maailman erikoisjoukkojen parhaimmistoon. Yksikkö vertautuu Yhdysvaltain laivaston SEAL-joukkoihin ja brittilaivaston SBS-joukkoihin.

IDF publishes footage showing troops of the Navy's elite Shayetet 13 commando unit retaking the Sufa military post on the Gaza border from Palestinian terrorists on Saturday. pic.twitter.com/hthv0sWPXY

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 12, 2023