Israelin mukaan voitto Hamasista on vain viikkojen päässä

Israelin asevoimat on valmistautunut viime viikkojen aikana uuteen operaatioon Gazan eteläosissa.

Joukkojen odotetaan etenevän Rafahin kaupunkiin äärijärjestö Hamasin tuhoamiseksi, jos tulitaukoa ei saada aikaan ennen tätä. Qatarissa käytävien neuvottelujen kerrotaan sisältävän israelilaisten panttivankien ja palestiinalaisten vankien vapauttamisia.

Taisteluiden laajeneminen on herättänyt huolta, sillä suuri osa Gazan siviiliväestöstä pakeni viime vuoden lopulla kaistaleen eteläosiin. Väestöä voitaisiin mahdollisesti evakuoida tilapäisesti Egyptin puolelle.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu arvioi viikonloppuna sotilasoperaation lykkääntyvän, jos neuvottelut viikkokausia kestävästä tulitauosta johtavat tuloksiin. Hän väitti ”totaalisen voiton” Gazassa olevan vain viikkojen päässä siitä, kun israelilaisjoukot etenevät Rafahiin.

Netanjahun mukaan maan hallitus kokoontuu pian hyväksymään Rafahia koskevat operatiiviset suunnitelmat. Siviilien evakuointi tehtäisiin ensin.

Times of Israel -lehden mukaan Hamasilla on jäljellä kuusi toimintakykyistä pataljoonaa, joista neljä on keskitetty Rafahiin.

– Kun aloitamme Rafahin operaation, niin taisteluiden intensiivinen vaihe loppu viikkojen päästä. Ei kuukausien. Se on tehtävä, koska tavoitteemme on totaalinen voitto, ja se on lähes saavutettu, pääministeri sanoi CBS-kanavan haastattelussa.