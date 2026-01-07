Israelin ja Turkin ilmavoimat kissa ja hiiri -leikissä Kyproksen ympärillä

Viime vuosina Turkin ilmavoimat ovat pyrkineet tiivistämään otettaan Syyriassa – ei ainoastaan hyökkäämällä kurdeja vastaan, vaan myös yrittämällä tukeutua Syyrian lentotukikohtiin Aleppon pohjois- ja eteläpuolella. Israelille Turkin ilmavoimien pysyvä tukeutuminen Syyriaan on https://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-e844558096b7b91027.htm punainen linja, koska se hankaloittaisi Israelin tulevia mahdollisia operaatioita niin Irania kuin Hizbollahiakin vastaan.

Israelin ilmavoimien komentajan, kenraalimajuri Tomer Barin mukaan puolustushaaran strategia on siksi luoda jatkuva kitka Kyproksen ja Turkkiin johtavien meriväylien ympärille. Siten pakotetaan turkkilaiset pitämään ilmavoimansa lähellä kotialuetta, jolloin niiden levittäytyminen Syyriaan on epätodennäköisempää.

Mako-median Syyrian kehitystä seuraavien lähteiden mukaan Israel on pääosin onnistunut pilaamaan Turkin suunnitelman perustaa ilmavoimiensa pysyvää läsnäoloa Syyriaan. Israelin paine taivaalla on luonut tilanteen, jossa Syyrian ilmatila on suhteellisen vapaa Turkin suorasta vaikuttamisesta.

Israelin ja Turkin välisestä sanasodasta ja kummankin osapuolen sotilaallisesta lentotoiminnasta huolimatta kumpikaan osapuoli ei ole halukas aloittamaan sotaa, ja kumpikin pyrkii estämään tilanteen, johon yksittäisen lentäjän virhe voisi johtaa. Jotta vältettäisiin virheestä johtuva alas ampuminen ja vakava diplomaattinen kriisi, Israelin ja Turkin puolustusvoimien välillä on kommunikaatioväylä. Se toimii hyvin samalla tavoin kuin aiemmin Israelin, Syyrian ja Venäjän välillä ollut koordinointi.

Suorilla ja reaaliaikaisilla puhelinyhteyksillä johtokeskusten välillä estetään hävittäjien suunnittelemattomat kohtaamiset taivaalla. Tilanne on kuitenkin arkaluontoinen ja vaarallinen: toisaalta osapuolet pyrkivät osoittamaan voimaa ja uhkaamaan, mutta toisaalta varmistetaan, etteivät aseet laukea vahingossa.

Viimeaikaisissa puheissaan Bar on korostanut ilmavoimien ”pitkän käsivarren” merkitystä, mutta välttänyt nimeämästä mitään valtiota.

– Operoimme kaikkialla, missä se on välttämätöntä varmistaaksemme toiminnan vapautemme, hän totesi viimeisimmän ohjaajakurssin valmistujaispuheessaan.

Näille sanoille syntyy aivan eri merkitys, kun niiden taustalla Israelin ilmavoimat käy monimutkaista ja hiljaista kampanjaa yhtä Naton voimakkainta maata vastaan.

Kylmä sota Israelin ja Turkin välillä itäisen Välimeren taivaalla kertoo kansallisten intressien muuttumisesta. Israel ei enää tyydy seuraamaan, vaan se ymmärtää, että sen kansallinen turvallisuus riippuu sen ilmatilan ja merialueen hallinnasta. Ilmavoimien menestys Turkin hillitsemisessä Syyriassa leikkimällä kissaa ja hiirtä Kyproksen ympärillä on hiljainen strateginen saavutus.