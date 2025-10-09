Israelin ja Hamasin sopu herättää toivoa, mutta väkivallan pelätään jatkuvan

Israelin ja Hamasin sopima alustava aselepo katkaisee väkivallan hetkeksi, mutta ei lopeta sitä kokonaan, arvioi Lähi-idän instituutin tutkija Antti Tarvainen.
– On ehdottoman tervetullutta, että pommittaminen saadaan loppumaan ja panttivangit pääsevät kotiin, Tarvainen sanoo Ylelle.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP.) kommentoi X-palvelussa Israelin ja Hamasin sopua.
– Rauhansuunnitelman 1 vaihe sovittu. Nyt odotetaan nopeaa toteutumista. Panttivangit vapaaksi, Israel vetäytyy, apu virtaa. Toivo syttyy, mutta realismia, luottamus puuttuu. Trumpin suunnitelman vaiheiden 2–20 tie pitkä. Olen varovaisen optimistinen.
– Allekirjoitus tänään. Israelin hallitus äänestää rauhansuunnitelman vaiheesta 1 tänään 9.10. Joukot vetäytyvät 24h sisällä, panttivangit vapautuvat maanantaista 13.10. alkaen, humanitaarinen apu virtaa Gazaan heti hyväksynnän jälkeen.
Mika Aaltolan mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelma herättää toivoa:
– Tarkka aikataulu, laajempi tuki ja konkreettiset askelet erottavat sen kevään epäonnistuneesta tulitaukoyrityksestä. Iranin käden puuttuminen on nyt yksi keskeinen onnistumisen syy, Aaltola sanoo.
Antti Tarvaisen mukaan sopimus ei muuta konfliktin perusasetelmaa, jossa valtasuhteet Israelin ja palestiinalaisten välillä pysyvät epäsymmetrisinä.
– Israelille jää kaikki valta. Hamasilta kerätään aseet pois, mutta Israelille aseet jää. Tämä on hyvin yksipuolista, hän sanoo.
1. Läpimurto Kairossa: rauhansuunnitelman 1 vaihe sovittu. Nyt odotetaan nopeaa toteutumista. Panttivangit vapaaksi, Israel vetäytyy, apu virtaa. Toivo syttyy, mutta realismia, luottamus puuttuu. Trumpin suunnitelman vaiheiden 2–20 tie pitkä. Olen varovaisen optimistinen.
— Mika Aaltola (@MikaAaltola) October 9, 2025
3. Trumpin rauhansuunnitelma herättää toivoa: tarkka aikataulu, laajempi tuki ja konkreettiset askelet erottavat sen kevään epäonnistuneesta tulitaukoyrityksestä. Iranin käden puuttuminen on nyt yksi keskeinen onnistumisen syy.
— Mika Aaltola (@MikaAaltola) October 9, 2025