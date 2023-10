Israelin ex-pääministeri: Moraalinen heikkous houkuttelee hirviöitä

Israelin entinen pääministeri Naftali Bennett arvostelee voimakkaasti Britannian yleisradioyhtiön BBC:n uutisointia viestipalvelu X:ssä.

– Anna kun selitän teille jotain, BBC. Taistelemme vapaan maailman sotaa radikaalia islamistista barbaarisuutta, raiskauksia, pään leikkaamisia ja lasten polttamisia vastaan. Se on hyvän ja pahan välinen sota, Bennett kirjoittaa.

Bennettin arvostelu on seurausta siitä, että BBC kutsui uutisoinnissaan Hamasin terroristeja ”militanteiksi” ja on julkaissut heidän lausuntojaan.

– Häpeän teitä, BBC.

– Jos luulette Lontoon olevan kaukana, olette väärässä, Bennett jatkaa.

Hänen mukaansa BBC:n moraalinen heikkous tulee kutsumaan ”nämä hirviöt hyökkäämään kimppuunne”.

– Israel taistelee ja voittaa tämän sodan kanssanne tai ilman. Älkää ihmetelkö, kun he tulevat hakemaan teitä, entinen pääministeri päättää.

Let me explain something to you, @BBC

We’re fighting the war of the free world against radical Islamic barbarism, rape, head-chopping and baby-burning.

It’s a war between good and evil.

The fact that you call these Hamas barbarians “militants”, and that you take their word…

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 22, 2023