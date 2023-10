Israelin ex-pääministeri: Gazan sairaalan lähelle osui jihadistien oma raketti

Terroristijärjestö Hamas on syyttänyt Israelia tiistaina tapahtuneesta iskusta Gazan sairaalaan. Israel on kiistänyt olleensa iskun takia ja esittänyt todisteita, että sairaalaan osui Hamasin harhautunut raketti.

BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tapahtumapaikan kuvista ei voi tehdä varmoja johtopäätöksiä. Kahden asiantuntijan mukaan jäljet näyttävät pieniltä, joten kuvissa ja videoilla nähty leimahdus on saattanut johtua pudonneen raketin polttoaineesta eikä taistelukärjen räjähdyksestä. Kyseessä saattaa siis olla maahan toimintahäiriön takia pudonnut raketti.

Saatavilla olevien todisteiden mukaan räjähdys näyttää tapahtuneen sairaalan sisäpihalla, jossa on pysäköintialue. Sairaalarakennukset eivät näytä vaurioutuneen merkittävästi iskussa. Myös kuolonuhrien määrän on arvioitu olevan huomattavasti pienempi kuin Hamasin edustajien ilmoittama lähes 500 ihmistä.

Israelissa vieraillut Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän usko Israelin olleen sairaalaiskun takana.

Israelin entinen pääministeri Naftali Bennet kiteyttää viestipalvelu X:ssä Israelin näkökulman sairaalaiskuun.

– Nyt siis tiedämme: Israelin ilmaiskua ei ollut. Se oli Islamilaisen jihad -järjestön epäonnistunut raketin laukaisu. Se oli parkkipaikka, ei sairaala. Noin 20 ihmistä kuoli, ei 500, hän kirjoittaa.

Hamasin edustajien väitteet levisivät iskun jälkeen laajalle kansainvälisiin medioihin.

– Oppitunti käyty: terroristit, jotka raiskaavat, murhaavat ja leikkaavat vauvojen päitä, saattavat myös valehdella, Bennet toteaa.

So now we know:

– There was no Israeli airstrike.

– It was Islamic Jihad who misfired a rocket.

– It was a parking lot, not a hospital.

– It was about 20 people killed, not 500.

Lesson learned: terrorists who rape, murder and sever heads of babies, might also lie. pic.twitter.com/v7xcCXRXwj

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 19, 2023