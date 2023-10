Israelin eliittijoukot kaappasivat Hamas-komentajan

Israelin laivaston Shayetet 13 -erikoisjoukko on ottanut kiinni Hamasin Etelä-Gazan merivoimien apulaiskomentajan Muhammad Abu Ghalin, kertoo The Times of Israel.

– Epäilty on kiinniotettu ja häntä kuulustellaan parhaillaan, Israelin puolustusvoimat tiedottaa.

Terroristijärjestö Hamas teki viikonloppuna verisiä iskuja Israelissa.

Yhdysvallat on lähettänyt lentotukialusosaston Välimerelle terrorihyökkäyksen takia.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on luvannut Israelille kaiken tarpeellisen tuen iskuihin vastaamiseen.

