Israelin diplomaatit laittoivat natsi-Saksasta tutun keltaisen tähden rintapieleensä

Israelin diplomaatit laittoivat päälleen punaisia Daavidin tähtiä ja lupasivat käyttää niitä niin kauan, kunnes Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuuneuvosto tuomitsee terroristijärjestö Hamasin iskut. Asiasta kertoo valkovenäläinen oppositiomedia Nexta.

Diplomaatit ovat ripustaneet tähden rintaansa. Sen päällä lukee ”Never again” eli ”Ei enää koskaan”. Tällä viitataan natsi-Saksan hirmutekoihin toisen maailmansodan aikana.

– Jotkut teistä ovat unohtaneet, miksi tämä järjestö perustettiin. Muistutan teitä. Tästä päivästä lähtien aina kun katsotte minua, muistatte, mitä tarkoittaa olla hiljaa pahuuden edessä. Kuten isoisäni ja isoäitini ja miljoonien juutalaisten isoisät ja isoäidit, tästä lähtien tiimini ja minä käytämme keltaisia ​​tähtiä, sanoi Israelin pysyvä edustaja Gilad Erdan YK:n neuvostolle Nextan mukaan.

Natsi-Saksassa ja sen miehittämissä maissa juutalaisia vaadittiin käyttämään keltaisia tähtiä, jotta heidät olisi helpompi erottaa muusta väestöstä.

YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945, ja se korvasi aiemman Kansanliiton. YK:n tehtävänä on edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksia.

