Israelin asevoimat suunnittelee uutta riskialtista operaatiota

Israel pyrkii The Wall Street Journalin tietojen mukaan saamaan haltuunsa eteläisen Egyptin vastaisen rajan. Se on ainoa palestiinalaisalueen raja, jota Israel ei ole hallinnut vetäydyttyään Gazan kaistalta lähes kaksikymmentä vuotta sitten.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut, että Israelin on saatava haltuunsa kyseinen Philadelphia-käytäväksi kutsuttu raja-alue, ettei Hamas voisi salakuljettaa aseita kaistalle.

– Philadelphia-käytävän on oltava käsissämme ja se on suljettava, Netanjahu sanoi viime vuoden lopulla.

Israelin virkamiehet ovat ilmoittaneet Egyptille suunnittelevansa sotilasoperaatiota Gazan puolella rajaa. Operaatio toteutettaisiin todennäköisesti niin, että palestiinalaisviranomaiset poistettaisiin keskeiseltä rajanylityspaikalta ja Israelin joukot sijoitettaisiin Gazan kaakkoiskulmasta sekä Israelin, että Egyptin alueille.

Egypti on huolissaan siitä, että operaatio voisi rikkoa maiden välisen vuonna 1979 solmitun rauhansopimuksen ehtoja. Sopimus rajoittaa molempien maiden joukkojen määrää rajan läheisyydessä.

Israelin johtajat eivät ole antaneet lopullista hyväksyntää operaatiolle, sillä neuvottelut Egyptin hallituksen kanssa ovat kesken.

Hyökkäys on myös sotilaallisesti hankala, sillä alueella on yli miljoona palestiinalaista siviiliä, jotka ovat paenneet muualta Gazan kaistalta. Suurin osa heistä on asettunut rajan viereiseen Rafahin kaupunkiin.

Jopa pienimuotoinen sotilaallinen operaatio usean sadan metrin levyisen maakaistaleen haltuun ottamiseksi edellyttäisi Israelin joukkojen tunkeutumista Rafahin kaupungin läpi. Operaatio ylettyisi myös alueiden läpi, joille ihmiset ovat pystyttäneet telttaleirejään. Monet turvallisuusasiantuntijat ovat huolissaan, että tällainen toimenpide vain pahentaisi jo olemassa olevaa humanitaarista kriisiä.

Rafahin sotilasoperaatiosta kysyttäessä Israelin armeijan tiedottaja sanoi, että armeija ”iskee Hamasiin aina tarvittaessa”, mutta ei kommentoinut asiaa tarkemmin.