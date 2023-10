Israelin armeija kehottaa siviilejä poistumaan pohjoisesta Gazasta

Israelin armeija kehottaa kaikki Gazan kaupungin siviileitä poistumaan kodeistaan etelään oman turvallisuutensa vuoksi ja siirtymään Wadi Gazan eteläpuoliselle alueelle.

– Hamas-terroristijärjestö kävi sotaan Israelin valtiota vastaan ja Gazan kaupunki on alue, jossa sotilaallisia operaatioita tapahtuu. Tämä evakuointi tapahtuu oman turvallisuutenne vuoksi, kehotuksessa sanotaan.

Gazan kaupunkiin voi palata vasta, kun sen salliva ilmoitus tehdään. Armeija varoittaa myös lähestymästä Israelin ja Gazan välistä turva-aitaa.

– Hamasin terroristit piileskelevät Gazan kaupungissa tunneleissa ja rakennuksissa, joissa on viattomia siviilejä, tiedotuksessa sanotaan.

– Gazan kaupungin siviilit, evakuoitukaa etelään oman ja perheittenne turvallisuuden vuoksi ja etääntykää Hamasin terroristeista, jotka käyttävät teitä ihmiskilpinä, Israel kehottaa.

Armeija sanoo jatkavansa merkittävästi toimintaansa Gazan kaupungissa tulevina päivinä ja pyrkii välttämään siviiliuhreja.

Israelin puolustusvoimien edustaja Daniel Hagari korosti The Times of Israelin mukaan, että se ei halua vahingoittaa palestiinalaisia siviilejä.

– Taistelemme terroristiryhmää vastaan, emme Gazanin väestöä vastaan. Haluamme, että siviilejä ei vahingoiteta, mutta emme voi elää Hamas-ISIS-hallinnon kanssa, hän sanoo.

– Hamas toteutti yhden kauhistuttavimmista teoista, mitä maailma on nähnyt, pyrimme evakuoimaan asukkaita romuttaaksemme tämän organisaation, Hagari jatkoi.

Evakuointikehotus koskettaa yli miljoonaa ihmistä. YK:n mukaan vaadittu evakuointi 24 tunnin sisällä olisi mahdotonta.

– Ymmärrämme, että se kestää useita päiviä, Hagari totesi.

IDF announcement sent to civilians of Gaza City:

The IDF calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection and move to the area south of the Wadi Gaza, as shown on the map.

The Hamas terrorist organization…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023