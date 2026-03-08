Israelilta varoitus Iranille: Iskemme, jos valitsette uuden johtajan

Israel pitää mahdollisina iskujen kohteina kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat Iranin uuden johtajan valitsemiseen, Israelin puolustusvoimien persiankielinen tili varoittaa viestipalvelu X:ssä.
Puolustusvoimat kertoo, että ylimmän johtajan Ali Khamenein kuoltua Iranin hirmuhallinto yrittää koota itsensä uudelleen sekä valita uuden ylimmän johtajan.
Iranin perustuslain mukaan ylin johtaja on presidentinkin yläpuolella, ja hänet valitsee valitsee 88 jäsenestä koostuva Asiantuntijoiden neuvosto. Israelin mukaan tämä neuvosto on pian kokoontumassa Qomin kaupungissa, jota pidetään shiialaisuudessa pyhänä paikkana.
Israelilla on kuitenkin neuvoston jäsenille varoitus.
– Haluamme kertoa teille, että Israelin valtion käsi jatkaa jokaisen (Ali Khamenein) seuraajan sekä jokaisen seuraajan nimittämistä yrittävän henkilön jahtaamista, viestissä linjataan.
Neuvoston jäsenten ei Israelin mukaan tulisikaan osallistua seuraavan johtajan valitsemiseen.
– Varoitamme kaikkia, jotka harkitsevat osallistumista kokoukseen, jossa (Ali Khamenein) seuraaja valitaan. Emme epäröi iskeä teitä vastaan, viestissä todetaan.
– Tämä on varoitus!
Asiantuntijoiden neuvosto valitaan kahdeksan vuoden välein vaaleilla, joista viimeisimmät pidettiin vuonna 2024. Neuvoston jäsenistö koostuu pitkälti konservatiivisista pappisvallan kannattajista, sillä ylimmän johtajan nimittämän Vartioneuvoston on hyväksyttävä kaikki ehdokkaat.
Vuoden 2024 vaaleissa ehdolle halusi asettautua 504 ehdokasta, joista Vartioneuvosto hyväksyi vain 138. Vartioneuvoston seula oli niin ankara, että jopa useita konservatiivisia ehdokkaita hylättiin.
Toistaiseksi Iranissa ylintä valtaa pitää väliaikainen neuvosto, jonka jäsenistöön kuuluvat presidentti Masoud Pezeshkian, oikeuslaitoksen johtaja Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i sekä ajatollah Alireza Arafi.