Israelilla on ongelma, joka pahenee päivä päivältä

Israel kuluttaa ohjuksentorjuntajärjestelmiensä ammuksia vauhdilla, kertoo Wall Street Journal.

Maalla on käytössä useita eri järjestelmiä ohjusuhkien torjumiseen. Yhdessä ne luovat monikerroksisen järjestelmän, jonka tarkoitus on suojata israelilaiskohteita erilaisten ohjusten iskuilta.

Järjestelmän kruununjalokivenä pidetään Arrow 3 -ohjusta. Sen kantama on lähes 2400 kilometriä, ja sitä käytetään pitkän matkan ballististen ohjusten torjumiseen.

Arrow 3 on osoittautunut kriittisen tärkeäksi Iranista ja Jemenistä ammuttujen ballististen ohjusten torjunnassa. Yksi Arrow 3:n vahvuuksista on se, että sitä voidaan käyttää uhkien tuhoamiseen ennen, kuin ne pääsevät Israelin ilmatilaan.

Käytössä Arrow 3:n rinnalla on myös vanhempi järjestelmä, Arrow 2. Sen kantama on huomattavasti lyhyempi, vain 90 kilometriä. Sitä käytetään lyhyen ja keskipitkän matkan ballististen ohjusten torjumiseen.

Suomeenkin hankittava Davidin linko on järjestelmän kolmas osa. Keskipitkän matkan ballistisia ohjuksia, ilma-aluksia, drooneja sekä pitkän matkan raketteja ohjuksia vastaan suunniteltu järjestelmä kykenee iskemään kohteisiin, jotka ovat 300 kilometrin päässä.

Järjestelmän viimeinen osa on Rautakupu, jonka 70 kilometrin kantaman ohjuksia käytetään lyhyen matkan ohjusten alasampumiseen. Rautakuvulla on torjuttu muun muassa Gazasta ammuttuja raketteja.

Israelin ja Iranin välisessä konfliktissa Rautakuvulla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä. Sen sijaan painopiste on ollut Arrow-järjestelmissä ja Davidin lingossa.

Israel on kertonut, että se kykenee tuhoamaan noin yhdeksän kymmenestä maata kohti ammuttavasta ballistisesta ohjuksesta. Se on kunnioitettava luku. Nyt ongelmana kuitenkin on, että Israelin ohjusvarastot ovat ehtymässä.

Virallisesti maan puolustusvoimat ei paljasta, monta ohjusta varastossa on. Pohjattomia varastot eivät kuitenkaan ole.

Ohjusten alasampuminen ei ole myöskään halpaa. Yksi Arrow 3 -ohjus voi maksaa jopa kaksi miljoonaa dollaria, eikä niiden valmistaminen ole nopeaa. Torjuntaohjukset ovat lisäksi kalliimpia kuin verrattain karkeat ballistiset ohjukset, joita Iran ja Jemenin huthit ampuvat Israeliin.

Osittaiseksi ratkaisuksi on löytynyt Iranin ohjuslaukaisimien tuhoaminen. Israelin puolustusvoimat kertoo, että se on tuhonnut tähän mennessä kolmanneksen Iranin ohjustenlaukaisukapasiteetista. Tukea on saatu myös Yhdysvalloilta, joka on ampunut alas Iranin ohjuksia omilla aseillaan.

Yhdysvaltojen asevarastot eivät tosin myöskään ole ehtymättömiä. Tilastojen mukaan Yhdysvallat on hankkinut varastoon vain 605 ohjusta maan omaan THAAD-järjestelmään.

Kaikesta huolimatta Iran on jatkanut Israelin pommittamista ohjuksilla.

Asiantuntijat uskovatkin, että Israelin ja Yhdysvaltojen on toimittava nopeasti. Kummallakaan maalla ei ole varaa odotella ja jatkaa kalliiden torjuntaohjusten kuluttamista loputtomiin.