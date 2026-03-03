Israelilaislähteet: Saudi-Arabia iskemässä Iraniin

Saudi-Arabia on liittymässä mukaan Iranin-vastaisiin sotatoimiin, kertoo israelilainen Kan omien viranomaislähteidensä perusteella.
Iran kohdisti maanantaina useita iskuja Saudi-Arabiaan. Se yritti iskeä drooneilla Saudi Aramcon Ras Tanuran öljynjalostamoon, joka on yksi maailman suurimmista. Tämä vaikutti osaltaan maailmanmarkkinoiden öljynhintaan, joka nousi. Saudi-Arabian ilmapuolustusjärjestelmät tuhosi kaksi Iranin lähettämää droonia, mutta tuhoamisesta aiheutunut taivaalta pudonnut romu ja pirstaleet sytyttivät jalostamolla tulipalon.
Iltayöstä kaksi droonia iski myös Yhdysvaltojen suurlähetystöön Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa. Lähetystössä syttyi iskun tai iskuyrityksen välillisten vaikutusten vuoksi tulipalo. Lähetystö oli kuitenkin iltayöstä tyhjillään, joten iskusta ei koitunut henkilövahinkoja.
Yhdysvaltain Riadin-lähetystö on antanut kehotuksen hakeutua suojaan sisätiloihin Jeddahissa, Riadissa ja Dhahranissa. Lisäksi kaikkia maassa olevia amerikkalaisia on kehotettiin hakeutumaan välittömästi suojaan sisätiloihin.
Israelilaisen C14-kanavan mukaan myös saudiarabialaisessa Al-Nassrissa pelaava jalkapallotähti Christiano Ronaldo poistui maasta tiistaina päivällä.
Viimeisten neljän päivän aikana Iran on iskenyt Saudi-Arabian lisäksi Israeliin, Kuwaitiin, Qatariin, Abu Dhabiin, Bahrainiin ja Omaniin. Myös Kyprokselle on osunut Iranin drooneja.