Israel yllätti Hamasin johtajat kesken kokouksen

Israel iski tiistaina terroristijärjestö Hamasin johtajia vastaan Qatarin pääkaupunki Dohassa. Kaupungissa kuultiin useita räjähdyksiä.

Israelin puolustusvoimat (IDF) on vahvistanut iskut ja sanonut niiden kohdistuneen Hamasin ylimpään johtoon.

– Vuosien ajan nämä Hamasin johtajat ovat johtaneet järjestön operaatioita, he ovat suoraan vastuussa brutaalista 7. lokakuuta tapahtuneesta verilöylystä ja he ovat suunnitelleet ja johtaneet sotaa Israelin valtiota vastaan, Israelin armeija sanoo lausunnossaan.

Uutiskanava al-Jazeera kertoo lähteisiinsä viitaten, että isku kohdistui Hamasin neuvotteluryhmään, joka oli kokoontunut keskustelemaan Yhdysvaltojen esittämästä Gazan tulitaukoehdotuksesta.

Iskussa mahdollisesti kuolleista tai haavoittuneista ei ole vielä tietoa.

Israelin virkamieslähteet kertovat BBC:lle, että Yhdysvallat sai etukäteen tiedon Israelin iskusta Dohaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi lausunnossaan, että kyseessä oli kuitenkin ”täysin itsenäinen Israelin operaatio”.

– Israel aloitti sen, Israel toteutti sen, ja Israel ottaa siitä täyden vastuun, lausunnossa sanotaan.

Qatarin ulkoministeriö on tuominnut Israelin iskun ja kutsunut sitä ”räikeäksi kansainvälisten lakien ja normien rikkomukseksi”.

