Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Räjähdyksiä Dohassa. AFP / LEHTIKUVA / JACQUELINE PENNEY

Israel yllätti Hamasin johtajat kesken kokouksen

  • Julkaistu 09.09.2025 | 18:08
  • Päivitetty 09.09.2025 | 18:08
  • Hamas, Israel
Qatarin pääkaupunki Dohassa on kuultu useita räjähdyksiä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Israel iski tiistaina terroristijärjestö Hamasin johtajia vastaan Qatarin pääkaupunki Dohassa. Kaupungissa kuultiin useita räjähdyksiä.

Israelin puolustusvoimat (IDF) on vahvistanut iskut ja sanonut niiden kohdistuneen Hamasin ylimpään johtoon.

– Vuosien ajan nämä Hamasin johtajat ovat johtaneet järjestön operaatioita, he ovat suoraan vastuussa brutaalista 7. lokakuuta tapahtuneesta verilöylystä ja he ovat suunnitelleet ja johtaneet sotaa Israelin valtiota vastaan, Israelin armeija sanoo lausunnossaan.

Uutiskanava al-Jazeera kertoo lähteisiinsä viitaten, että isku kohdistui Hamasin neuvotteluryhmään, joka oli kokoontunut keskustelemaan Yhdysvaltojen esittämästä Gazan tulitaukoehdotuksesta.

Iskussa mahdollisesti kuolleista tai haavoittuneista ei ole vielä tietoa.

Israelin virkamieslähteet kertovat BBC:lle, että Yhdysvallat sai etukäteen tiedon Israelin iskusta Dohaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi lausunnossaan, että kyseessä oli kuitenkin ”täysin itsenäinen Israelin operaatio”.

– Israel aloitti sen, Israel toteutti sen, ja Israel ottaa siitä täyden vastuun, lausunnossa sanotaan.

Qatarin ulkoministeriö on tuominnut Israelin iskun ja kutsunut sitä ”räikeäksi kansainvälisten lakien ja normien rikkomukseksi”.

 

 

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)