Yli 450 Hamasin kohteeseen on Israelin mukaan isketty vuorokauden aikana

Israelin puolustusvoimat IDF kertoo X-päivityksessään tilanteesta viimeisen 24 tunnin aikana. Puolustusvoimien mukaan yhteensä 450:een Hamasin kohteeseen on isketty, muun muassa terroristien tukikohtiin, havaintopaikoille ja panssarintorjuntaohjusten laukaisualustoihin.

IDF:n maajoukot ovat ottaneet Gazassa haltuunsa Hamasin etuvartioaseman, johon kuului vartiopaikkoja, koulutustiloja sekä tunneleita. Israelin armeija tiedottajan Daniel Hagarin mukaan useita terroristeja kuoli.

Israelin hävittäjien tekemässä iskussa on tiedustelutiedon mukaan kuollut Hamasin turvallisuuspäällikkö Jamal Mussa.

Hamasin kontrolloima Gazan terveysviranomainen on kertonut uhriluvun nousseen yli 9000:een.

Hetki sitten IDF tiedotti X-alustalla, että se on avannut uudelleen evakuointireitin Gazassa jotta siviilit voivat siirtyä alueen eteläosaan oman turvallisuutensa vuoksi.

– IDF on toistuvasti pyytänyt Gazan kaupungin asukkaita evakuoitumaan alueelta ja edelleen kehottaa niin tekemään. Emme ole sodassa Gazan asukkaiden kanssa, puolustusvoimat kirjoittaa päivityksessä.

The IDF in the past 24 hours:

🔻Over 450 Hamas targets were struck, including: terrorists, military compounds, observation posts, anti-tank missile launch posts and more.

🔻IDF ground troops took control of a Hamas military compound—containing observation posts, training… pic.twitter.com/GVdfqB0MLg

— Israel Defense Forces (@IDF) November 6, 2023