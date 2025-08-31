Israel suunnittelee Greta Thunbergin passittamista ”terroristivankilaan”

Israelin ministerit suunnittelevat ruotsalaisaktivisti Greta Thunbergin pidättämistä ja passittamista terroristien säilyttämiseen tarkoitettuun vankilaan, mikäli hän yrittää päästä Gazaan osana sunnuntaina Espanjasta lähtenyttä laivuetta. Asiasta kertoo Telegraph.

Laivue, jossa mukana on Thunbergin lisäksi muun muassa Barcelonan pormestari Ada Colau ja Game of Thronesista tunnettu brittinäyttelijä Liam Cunningham, on kutsunut itseään ”historian suurimmaksi solidaarisuuslähetystöksi”.

Laivueen tavoitteena on murtaa Gazan saarto, jota Israel on ylläpitänyt siitä lähtien, kun Hamas kaappasi vallan Gazassa vuonna 2007. Lisäksi laivue tavoittelee humanitäärisen avun toimittamista Gazaan.

Israelin turvallisuusministeri Itamar Ben-Gvir aikoo tiettävästi esitellä pääministeri Benjamin Netanjahulle suunnitelman, jonka mukaan laivueen jäsenet otettaisiin kiinni ja siirrettäisiin Negevin aavikolla sijaitsevaan Ktzi’otin vankilaan. Naiset taas siirrettäisiin Haifan lähettyvillä sijaitsevaan Damonin vankilaan.

Kiinniotettuja pidettäisiin molemmissa vankiloissa karuissa oloissa, joissa normaalisti pidetään terroristeja.

– Vietettyään useita viikkoja Ktzi’otissa ja Damonissa, he tulevat katumaan tuloaan. Meidän on eliminoitava heidän halunsa yrittää tätä uudelleen, ministeriä lähellä oleva lähde kommentoi.

Suunnitelman mukaan laivueen laivat myös takavarikoitaisiin ja siirrettäisiin poliisin käyttöön.

Israelin uskotaan pysäyttävän laivat kauan ennen kuin ne ehtivät lähellekään Gazaa. Aiempi laivue, jossa Thunberg oli myös mukana, pysäytettiin kesäkuussa 185 kilometrin päässä Gazasta.

Tuolloin laivueeseen osallistuneille annettiin vettä ja voileipiä, ja heidät kuljetettiin Ashdodissa sijaitsevaan laivastotukikohtaan. Siellä heidät laitettiin katsomaan videoita Hamasin lokakuun 7. päivän terrori-iskuista.

– Kun he näkivät mistä oli kyse, he kieltäytyivät katsomasta, kertoi Israelin puolustusministeri Israel Katz.

Israelin ulkoministeriö on myös kritisoinut ankarasti laivueeseen osallistuvien toimintaa.

– [Aktivistit] yrittävät järjestää mediaprovokaation, jonka ainoa tarkoitus on hankkia julkisuutta. On muita tapoja saada apua Gazan kaistalle, ja niihin eivät kuulu Instagram-selfiet, ministeriön edustaja kommentoi.

– Luvattomat yritykset murtaa saarto ovat vaarallisia, laittomia ja hankaloittavat parhaillaan käynnissä olevaa humanitääristä työtä.