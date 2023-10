Israel sanoo siepanneensa ballistisen ohjuksen

Israelin ilmavoimat kertoo siepanneensa ilmatorjuntaohjuksen Punaisenmeren alueella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Israel sieppaa aluksen lokakuussa alkaneen sodan jälkeen.

Kyseessä kerrotaan olleen ”Arrow”- eli ABM-järjestelmän ohjus.

Israelin ilmavoimat sanoo viestipalvelu X:ssä torjuneensa onnistuneesti ilmakehässä havaitun ylimääräisen ilmauhan tänä aamuna.

Ilmavoimien mukaan alus saatiin torjuttua Israelin valtion rajojen ulkopuolella, eikä se ehtinyt tunkeutua Israelin ilmakehään.

Siitä ei toistaiseksi ole varmuutta, minkä valtion ohjuksesta oli kyse. Kansainvälisen strategisten tutkimusten instituutin tutkija Joseph Dempsey arvioi viestipalvelu X:ssä, että kyseessä saattaisi olla Jemenin hyökkäysyritys. Hänen mukaansa tätä teoriaa tukee esimerkiksi se, mistä suunnasta ohjus lähestyi Israelin ilmakehää.

The IAF intercepted a surface-to-surface missile in the area of the Red Sea. This is the first operational interception by the Arrow Aerial Defense System since the beginning of the war.

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 31, 2023