Israel raivostui Greta Thunbergille

Ilmastoaktivisti Greta Thunbergin palestiinalaisia tukevat lausunnot ovat raivostuttaneet israelilaisia.

Thunberg kirjoitti hiljattain sosiaalisessa mediassa, että maailman on vaadittava ”välitöntä tulitaukoa sekä oikeutta ja vapautta palestiinalaisille ja kaikille kärsimään joutuneille siviileille”. Kuvassa hän pitää kylttiä, jossa hän ilmaisee tukea palestiinalaisille.

Thunbeg on myös jakanut Instagram-tilillään julkaisun, jossa sanotaan, että Gazassa on käynnissä kansanmurha.

Israelin armeijan tiedottaja Arye Sharuz Shalicar on tyrmistynyt Thunbergin lausunnoista.

– Se joka tulevaisuudessa samaistuu Gretaan jollain tavalla, on mielestäni terrorin kannattaja, hän sanoi Politico -lehdelle.

Hänen mukaansa Thunberg osoittaa solidaarisuuttaan Gazalle, mutta hän ei puhu lainkaan israelilaisten tappamisesta, Hamasista ja islamilaisen jihadin kauhuista.

Tiedottaja pahoitteli myöhemmin ruotsalaisen ilmastoaktivistin rinnastamista terrorin kannattajaan.

Myös Thunberg täsmensi lausuntojaan.

– On sanomattakin selvää – tai niin luulin – että vastustan Hamasin kauhistuttavia hyökkäyksiä, Thunberg kirjoitti.

Israelin opetusministeriö on ilmoittanut The Jerusalem Post -lehden mukaan poistavansa koulukirjoista ja opetuksesta kaikki viittaukset Thunbergiin.

– Hamas on terroristijärjestö, joka on vastuussa 1 400 viattoman israelilaisen murhasta, mukaan lukien lapsia, naisia ja vanhuksia, ja se on siepannut yli 200 ihmistä Gazaan. Tämän asenteen takia hän (Thunberg) ei voi olla koulutuksellinen ja moraalinen roolimalli, eikä hän ole enää oikeutettu toimimaan inspiroijana ja kouluttajana israelilaisille opiskelijoille, ministeriö tiedotti.

Israelissa keskustelu Thunbergin lausunnoista on jatkunut.

Israelilainen ilmastoaktivisti Shaked Shefy Cohen on kirjoittanut Ynetnews -uutissivustolla julkaistun avoimen kirjeen Thunbergille. Cohen asuu lähellä Gazan rajaa. Hän on yksi Hamasin hyökkäyksen selviytyjistä.

– Normaaleissa olosuhteissa työskentelen väsymättä Israelin ekologia- ja ympäristötieteiden seuran varapuheenjohtajana ja edistän tavoitteita, jotka tiedät ja joissa olet ollut keihäänkärkenä tässä oikeudenmukaisessa ja tärkeässä ympäristötyössä. Mutta nykyään en ole muuta kuin pakeneva äiti, pakolainen omassa maassani, ilman kotia, ilman turvaa tai happea, ja teen parhaani suojellakseni perhettäni ja itseäni fyysisesti ja henkiseltä kaaokselta, johon olemme joutuneet, Cohen kirjoittaa.

Hamasin verilöylystä selviytynyt äiti kertoo olevansa kuin kävelevä kuollut kauhutarinoiden, kadonneiden ihmisten, murhien ja hautajaisten keskellä.

– Zombi zombien joukossa, hän toteaa.

– Näen vain tyhjiä katseita ja avuttomuutta. Ei ole mitään. Ei sanoja, ei tunteita, ei kyyneleitä. Ei mitään. Pelkkiä numeroita: yli 100 kateissa, 210 siepattu – heidän joukossaa on noin 30 lasta ja 20 vanhusta – 301 haavoittunutta ja 1 400 murhattua. Monet heistä ovat ystäviä ja tuttavia yhteisöstä, jossa asun.

Cohen toteaa, ettei hän tunne vihaa Thunbergia kohtaan. Hän kertoo kokevansa vain syvää ja säälinsekaista surua.

– Surua tuskallisesta sokeudesta, johon sinä ja monet sinun kaltaiset olette langenneet. Sokeutesi johtuu tietämättömyydestäsi ja nojautumisestasi tiedotusvälineisiin, jotka levittävät väärää tietoa, johtavat harhaan, tulehduttavat ja enimmäkseen ovat väkivaltaisia ja korruptoituneita poliittisten ja taloudellisten etujen takia, hän kirjoittaa Thunbergille.

– Valitettavasti minun ei tarvinnut lukea lehtiä tai kuunnella uutisia, eikä minun tarvinnut tarkistaa tosiasioita, koska olin paikalla ja näin itse, hän lisää.

Hän kutsuu Thungergin vierailulle Israeliin.

– Monet ihmiset, jotka murhattiin helvetin kauhistuttavimmilla tavoilla, olivat tavallisia, viattomia, ympäristöystävällisiä ihmisiä. Olisit yllättynyt, Greta, mutta monet heistä jopa vastustavat ”miehitystä” ja puolustavat rauhaa. Mutta tällä kertaa politiikalle ei ole tilaa, ei ole oikeaa tai vasemmistoa, ei oikeaa tai väärää. On vain hyvää tai pahaa. Valoa tai pimeyttä, hän kirjoittaa.

– Kutsun sinut tulemaan Israeliin ja vierailemaan hiiltyneissä ja häpäistyissä kodeissa. Katso itse teiden sivuilla lojuvia amputoituja raajoja, katkaistua ruumista, pienen tytön jalkaa. Verenvärisiä tutteja. Tule katsomaan itse. Paranna sokeutesi ja kerro maailmalle mitä näit. Koska kaikki mitä minä näin, on pimeyttä. Pimeyttä syvyyden edessä.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected. #FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO

"You, Greta, of all people, who believe in human rights, who dedicated her life to environment advocacy, whose name was suggested multiple times for a Nobel Peace Prize —you of all people must condemn Hamas."

— Survivor of Hamas massacre in open letter to @GretaThunberg 👇…

— Israel i Sverige (@IsraelinSweden) October 22, 2023