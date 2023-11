Israel lupaa suojella al-Shifan sairaalan siviilejä

Israelin joukoilla on käynnissä sotilaallinen operaatio Gazan kaupungissa sijaitsevassa al-Shifan sairaalassa. Israelin mukaan terroristijärjestö Hamasilla on komentokeskus sairaalan alla. Hamas on kiistänyt väitteen.

Israelin armeija kertoo viestipalvelu X:ssä, että kyseessä on on tarkka ja kohdennettu operaatio.

– Meillä on sotilaita, jotka on koulutettu erityisesti tätä tilannetta varten, ja toistamme edelleen, että olemme sodassa vain Hamasia vastaan. Teemme edelleen kaikkemme siviileihin kohdistuvan riskin vähentämiseksi.

Sairaalaan rynnäköineet Israelin joukot ovat BBC:n haastatteleman ja sairaalassa olevan toimittajan mukaan ovat edenneet rakennuksessa huone huoneelta ja kuulustelleet kaikkia sairaalan henkilökunnasta potilaisiin. Sotilaiden mukana on ollut lääkäreitä ja arabiaa puhuvia henkilöitä.

Israelin sotilaat ovat pyytäneet kovaäänisillä kaikkia 16–40-vuotiaita miehiä poistumaan sairaalan rakennuksista ja menemään pihalle turvatarkastukseen.

Paikalla olevan toimittajan mukaan sairaala on Israelin joukkojen täydessä hallinnassa. Joitakin laukauksia on hänen mukaansa ammuttu ilmaan. Tällä on kehoitettu ihmisiä poistumaan rakennuksista.

A precise and targeted operation is being carried out against Hamas in a very specific area of the Shifa Hospital. We have soldiers trained specifically for this situation, and continue to reiterate we are ONLY at war with Hamas. We continue to do everything in our power to… pic.twitter.com/75t7YEncBk

— Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023