Israel iski yöllä yli 200 kohteeseen Gazassa

Israelin puolustusvoimat kertoi tiistaina antamassaan lausunnossa, että kymmenet israelilaiset hävittäjät iskivät yli 200 kohteeseen Gazassa yöllä, uutisoi CNN.

Kohteet olivat Rimalin ja Khan Yunisin naapurustossa tiheästi asutulla rannikkoalueella, josta armeijan mukaan useiden Israelia vastaan suunnattujen raketti-iskut tapahtuivat.

Armeija ilmoitti iskeneensä myös Islamilaisen jihadin terrori-infrastruktuuriin Khan Yunisissa, moskeijassa sijaitsevaan Hamasin asevarastoon ja ”Hamasin terrorioperaattoreiden käyttämään operatiiviseen terrori-infrastruktuuriin”.

Hävittäjät iskivät myös useisiin Hamasin toimijoille kuuluviin ”operatiivisiin asuntoihin” sekä moskeijan sisällä sijaitsevaan Hamasin komentokeskukseen.

Palestiinan terveysministeriön mukaan iskuissa on tähän mennessä kuollut ainakin 687 ihmistä, mukaan lukien kymmeniä lapsia ja naisia, ja tuhansia on loukkaantunut.

Israelin suurta hyökkäystä, kuten maahyökkäystä Gazaan, odotetaan laajalti, vaikka Israelin vastauksen koko laajuus Hamasin hyökkäykseen on edelleen epäselvä.

Israelin armeija sanoo, että se on enemmän tai vähemmän palauttanut täyden hallinnan Gazan raja-aidalle sen jälkeen, kun Hamasin terroristit olivat murtaneet sen lauantaina aloittaessaan yllätyshyökkäyksensä.

Videot näyttävät Israelin iskuja Gazaan maanantaina.

Earlier today, dozens of IAF fighter jets struck targets in the Rimal area.

Rimal serves as a hub for the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip, from which many attacks against Israel were launched. pic.twitter.com/Fil0wQZNS2

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023