Israel evakuoi asukkaita Libanonin rajalta

Israel on ryhtynyt evakuoimaan kansalaisiaan, jotka asuvat kahden kilometrin säteellä Libanonin rajasta. Asiasta ilmoittavat yhdessä Israelin puolustusministeriö ja puolustusvoimat.

Evakuoimissuunnitelman on hyväksynyt maan puolustusministeri Yoav Gallant.

Evakuointi koskettaa yhteensä 28 asuinyhteisöä. Ne ovat Ghajar, Dishon, Kfar Yuval, Margaliot, Metula, Avivim, Dovev, Ma’ayan Baruch, Bara’m, Manara, Yiftach, Malkia, Misgav Am, Yir’on, Dafna, Arab al -Aramshe, Shlomi, Netu’a, Ya’ara, Shtula, Matat, Zari’t, Shomera, Betzet, Adamit, Rosh HaNikram, Hanita ja Kfar Giladi.

