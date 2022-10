Israel ei toimita aseita Ukrainalle

Israel auttaa Ukrainaa kehittämään ilmapuolustuksen hälytysjärjestelmää, Israelin puolustusministeri Benny Gantz ilmoitti keskiviikkona, mutta maa ei aio toimittaa asejärjestelmiä, uutisoi CNN.

Hän kertoi asiasta kokouksessa Euroopan unionin Israelin-suurlähettiläiden kanssa.

– Olemme lähettäneet ukrainalaisille pyynnön jakaa tietoa heidän ilmapuolustushälytystarpeistaan. Kun saamme nämä tiedot, voimme auttaa kehittämään henkiä pelastavaa siviilien varhaisvaroitusjärjestelmää, Gantz sanoi.

Gantz lisäsi, että vaikka ”Israel tukee ja seisoo Ukrainan, Naton ja lännen rinnalla” ja jatkaa humanitaaristen ja puolustustarvikkeiden lähettämistä, ”Israel ei toimita asejärjestelmiä Ukrainalle useista operatiivisista syistä”.

Gantz kertoi asiasta kaksi päivää sen jälkeen, kun Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen Venäjän presidentti Dmitri Medvedev varoitti Israelia toimittamasta sotilasaseita Ukrainalle.

– Erittäin holtiton liike. Se tuhoaa kaikki valtioiden väliset suhteet maidemme välillä, Medvedev sanoi maanantaina.

Medvedevin varoitus vaikutti olevan vastaus Israelin diaspora-asioiden ministerin twiittiin, jonka mukaan Israelin olisi aika antaa ”sotilaallista apua” Ukrainalle sen jälkeen, kun Venäjä alkoi käyttää Iranissa valmistettuja lennokkeja hyökkäyksissään siviilikohteisiin.

Israel refuses to arm an ally with a Jewish President so it can defend itself against genocide. I have no words. https://t.co/AQJcZxPztG

— Jessica Berlin (@berlin_bridge) October 19, 2022