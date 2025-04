Israel aikoo ottaa haltuun suuria alueita Gazassa

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo maan asevoimien laajentavan maaoperaatiotaan Gazassa ja ottavan haltuunsa suuria osia kaistaleesta. Näistä aiotaan tehdä tiedotteen mukaan ”turvallisuusvyöhykkeitä”.

Laajennetun operaation tavoitteena on ministerin mukaan tuhota ja raivata alue terroristeista eli Hamasin taistelijoista ja heidän infrastruktuuristaan. Tämä edellyttää palestiinalaisten laajamittaista evakuointia.

Israel aloitti ilmaiskut Gazassa 18. maaliskuuta aiemman tulitaukosopimuksen kaatumisen myötä. Israel syytti Hamasia Yhdysvaltain ehdottaman tulitauon jatkon hylkäämisestä. Äärijärjestön olisi pitänyt vapauttaa jäljellä olevat 59 panttivankiaan.

Hamasin johdosta puolestaan sanottiin, ettei Israel ollut noudattanut tammikuussa solmitun alkuperäisen tulitaukosopimuksen ehtoja.

Israelin panttivankeja edustava järjestö arvosteli voimakkaasti tietoa sotilasoperaation laajentamista ja kehotti maan hallitusta priorisoimaan panttivankien vapautuksen.

Humanitaarisen tilanteen Gazassa varoitetaan heikentyneen dramaattisesti viime viikkojen aikana. BBC:n mukaan Israel ei ole päästänyt avustuskuljetuksia alueelle maaliskuun alun jälkeen. YK rajoitti toimintaansa Gazassa Israelin joukkojen surmattua yli kymmenen ensihoitajaa ja YK:n työntekijän iskussa Gazan eteläosiin.

⭕️ A one-kilometer-long underground tunnel route belonging to the Hamas terrorist organization has been dismantled as part of continued IDF operations in northern and central Gaza.

IDF troops also located a workshop used for producing rockets and launchers and have eliminated… pic.twitter.com/mKwfI6QXRQ

— Israel Defense Forces (@IDF) March 31, 2025