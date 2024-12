”Isoin osa laskusta jo takana” – ekonomisti kertoo mitä koroissa on odotettavissa

OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen on summannut X-ketjussaan kuluneen vuoden korkokäänteen. Asuntolainoissa tyypillisesti käytetty 12 kuukauden euribor oli vielä viime vuodenvaihteessa 3,51 prosenttia.

– Vuosi 2024 toi korkomarkkinoille ison käänteen, kun euroalueen inflaation hellittäminen mahdollisti EKP:n koronlaskusyklin ja samalla euribor-korkojen painumisen. Euriboreissa on edelleen laskuvaraa, mutta kuinka paljon? Se riippuu EKP:sta, Hännikäinen toteaa Euroopan keskuspankin roolista.

– 12 kk euribor oli vuoden vaihteessa 3,51 prosenttia ja eteni enemmän tai vähemmän vaakaliikkeessä kesäkuun puoliväliin markkinoiden kyseenalaistaessa EKP:n koronlaskumahdollisuuksia. EKP käynnisti koronlaskusyklin kesäkuussa ja tuolloin moni varoitti keskuspankin tehneen vakavan virheen, Hännikäinen taustoittaa.

– Korkojen laskusuuntaus sai uusia kierroksia kesälomien jälkeen EKP:n annettua yhä selvempiä viitteitä koronlaskujen jatkumisesta syksyn aikana hintapaineiden hellittäessä ja euroalueen talouskuvan muututtua vaisummaksi.

12 kuukauden euribor on nyt 2,461 prosenttia. Hännikäinen toteaa, että laskua elokuun alun jälkeen on kirjattu liki prosenttiyksikön verran, mikä on iso liike näin lyhyessä ajassa.

– EKP:n odotetaan yleisesti jatkavan koronlaskusykliään ensi vuoden puolella. EKP:n tuoreet inflaatioennusteet viitoittavat inflaatiotavoitteen kestävään saavuttamiseen ensi vuoden aikana ja EKP-jäsenet ovat yksi toisensa jälkeen vihjailleet lisälaskuista.

Hännikäisen mukaan suurin pudotus on jo takana.

– Korkomarkkinat (euribor-futuurit) hinnoittelevat eri euriborien painumista 2 prosentin tuntumaan ensi kesän aikana, joten isoin osa muun muassa 12 kk euriborin laskusta nähdään olevan jo takana. Korkomarkkinat eivät hinnoittele perusskenaariona nollakorkoihin paluuta, hän kertoo.

Ekonomisti muistuttaa myös, ettei futuuri-hinnoittelu ei ole mikään lupaus tulevasta.

– Historiassa toteutunut korkokehitys on eronnut paikoin merkittävästi hinnoittelusta.

Korkojen laskun myötä korontarkistuspäivät tuovat merkittävää korkokustannusten laskua velallisille.

– Esimerkiksi 12 kk euribor päivittyi tänään 1,12 prosenttiyksikköä viime vuoden korontarkistustason alapuolelle. Tilanne on helpottanut systemaattisesti huhtikuun puolivälin jälkeen.

Jos hinnoittelu toteutuu täysimääräisesti, korkokustannuksiin on Hännikäisen mukaan tulossa merkittävää lisähelpotusta talven ja kevään aikana.

– Ensi vuoden korkonäkymä on kuitenkin epävarma. Mitä [Donald] Trump tekee? Taittuuko inflaatio odotetusti? Kääntyykö kasvuvire parempaan? Näitä kysymyksiä tullaan pohtimaan ensi vuoden aikana, Hännikäinen toteaa.

